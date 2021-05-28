Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önce projesini anlatmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladığı sırada gazetecilerle sohbet ederken Taksim’e yapmayı planladığı caminin yerini gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler yeniden gündemde.

İstanbul’a olan sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 yıl önce 19 Ocak 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etmiş ve Taksim’e cami yapmayı planladığı yeri göstermişti. O günlere ait görüntüler ortaya çıktı. Yalçın Özer’in arşivinden çıkan görüntülerde Erdoğan, Taksim’e yapmayı planladığı caminin yerini gazetecilere gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri söyledikten 27 yıl sonra Taksim Camii inşaatı bitme noktasını geldi.

Taksim Camii bugün açılıyor

Taksim Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün ibadete açılıyor. Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak

Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camisi 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.