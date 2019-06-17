Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır.17 Haziran 2019 Pazartesi 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır."
YORUM YAZ