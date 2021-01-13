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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerinde tekrar kazanacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerinde tekrar kazanacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:56:52 - 2021-01-13 14:56:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerinde tekrar kazanacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizde siyaseti rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız." dedi.

Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar." diyerek, "Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak haramdır"

Erdoğan, "Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır." dedi.

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