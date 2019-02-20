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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen ataması daha yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağı müjdesini verdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen ataması daha yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağı müjdesini verdi.


Etimesgut’ta düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve Etimesgut’a yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı. “4’lü çete” olarak adlandırdığı CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı. Davalarının sadece seçim ve belediye davası olmadığını, her alanda Türkiye’yi layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır. Biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut’a bu ilçe ile ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu’nun özel avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gönderiyor. Hadi bunu geçtik, bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alanın şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz’da en büyük bedeli ödeyen ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil mi? Etimesgut, 31 Mart’ta bunun hesabını sormayacak mı?” diye konuştu.



“Bunun adı ittifak değil, iltihaktır”


Kendilerinin ülkenin ve milletin selameti için Cumhur İttifakı’nı kurduklarını, onların ise terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yaptıklarını, talimatın ise Kandil’den olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Kandil’in verdiği talimatla PYD/YPG hep birlikte bu örgütün dıştan destekçileri. HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İYİ Parti olan bir parti, bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Yarın Cumhur İttifakı’nın kuruluşunun 1. yıl dönümü. Geçtiğimiz yıl Siyasi Partiler Kanunu’nda seçim ittifakları ile ilgili kanun teklifini AK Parti ve MHP olarak ortak imza ile Meclis Başkanlığına sunduk. Aradan geçen 1 yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük. Onun için de mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı’nı devam ettirme kararı aldım. Hatta ittifak yaptığımız yerlerin sayısını artırdık. Buna karşılık CHP’nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı PKK’sından FETÖ’süne, marjinal öğütlerinden adı iyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil, iltihaktır. Nereye? Terör örgütlerine iltihaktır” şeklinde konuştu.



“31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz”


Millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinden bahseden Erdoğan, “Ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş de olmaz tabii o ayrı mesele” ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal’in tayfası diyorlar ki ‘kuyruklar oluştu.’ İki kuyruk var, kuyruk sizin döneminizdeki, bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise elhamdülillah varlık. Her şey var. Fiyatlar yarı yarıya indi. Daha da inecek. 31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında market varsa onlarla anlaşacağız ve bu yolculuğu onlarla beraber sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün, bunu sağlamak” dedi.



“Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız”


Mitingde bir de müjde veren cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız bizim gözbebeğimizdir. Onların en güzel şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi ve meslek sahibi olabilmeleri için eğitim-öğretime daima öncelik verdik. Her sene olduğu gibi 2019 bütçesinde de aslan payını eğitime ayırdık. 100 Günlük Eylem Planı’na aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat’ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Atama ile ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:43
  1. doğa

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