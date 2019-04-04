Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Erdoğan, kendisini dışarıda bekleyen engelli bir vatandaşla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak Beylerbeyi Sarayı’na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada ofisine gelmesinden bir süre sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da Beylerbeyi Sarayı’na gittiği gözlendi.

Beylerbeyi Sarayı’ndan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından müzeden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan dışarıda kendisini bekleyen engelli bir vatandaş ile sohbet etti. Vatandaş ile beraber fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Erdoğan ardından müzeden ayrıldı.