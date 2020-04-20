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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 mart mutabakatını koruyarak rejimin saldırganlığına geçit verm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz.

2020-04-20 19:29:38 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 mart mutabakatını koruyarak rejimin saldırganlığına geçit verm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 mart mutabakatını koruyarak rejimin saldırganlığına geçit vermeyecek. Rejim böyle devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. İdlib’deki ateşkesi bozmak için karanlık örgütlere müsamaha göstermeyeceğiz.”

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