Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'Konya' açıklaması: Mevzilerden değil açıkça siyaset yapın Muhalefetin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitingine katılım düşüktü’ iddialarına Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Akış yanıt verdi.

Muhalefetin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitingine katılım düşüktü’ iddialarına Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Akış yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’daki mitingine katılım konusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Muhalefetin, ‘mitinge katılım düşüktü’ iddialarına Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve eski AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Akış sert sözlerle yanıt verdi. Konyalılar Erdoğan’ı bağrına bastı Akış,”Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya buluşması muhteşemdi. Hemşerilerimiz onu bağrına bastı. Mitingin zayıf olduğunu iddia ederek algı oluşturmak isteyenler kendi temennilerini aslında dile getiriyorlar” dedi. Mevzilerden değil açıkça siyaset yapın Mustafa Akış, “Sadece temenni ile, gerçekten uzak, sadece algı operasyonlarınıza güvenerek siyaset yapamazsınız. Sindiğiniz mevzilerde değil; açık açık siyaset yapın. Sizde Mevlana Meydanı’nda miting yaparsınız, o zaman boy ölçünüzü görürüz” ifadelerini kullandı.

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