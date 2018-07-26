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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan sert sözler: Netanyahu'nun Hitler'den farkı yoktur!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Alman nazi diktatörü Adolf Hitler'e benzetti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:35
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'dan sert sözler: Netanyahu'nun Hitler'den farkı yoktur!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu İsrail meclisinin “Yahudi Ulus Devlet Yasası”nı onaylamasını değerlendirdi:

“BU YÖNETİMİN ‘HOLOKOST’ MİMARLARINDAN HİÇBİR FARKI YOKTUR”

“Hitlerin arı ırk saplantısı ile Netanyahu yönetiminin çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bu toprakları sadece Siyonistlere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin ‘Holokost’ mimarlarından hiçbir farkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbecilerin başına iki el ateş ederek yaraladığı dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin İsrail meclisinin onayladığı “Yahudi Ulus Devlet Yasası” hakkındaki sorularını yanıtlayan Topçu İsrail başbakanı Netenyahu’yu ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek tüm dünyanın Netenyahu için harekete geçmesi gerektiğini belirtti:

“TÜM DÜNYANIN FAŞİST NETENYAHU İÇİN HAREKETE GEÇMESİ ŞARTTIR”

“Önce dünyadaki bütün insan haklarına saygılı Yahudilerin, İslam dünyasının, Hıristiyan âleminin, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü devletlerin ve kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medya mensuplarının İsrail hükümetinin faşist başbakanı Netanyahu için harekete geçmesi şarttır. Dünyanın ve insanlığın, özellikle Yahudilerin, dünya barışı adına Netanyahu ve hükümetinden daha güçlü olduğunu göstermesi acil bir gerekliliktir.”

“HİTLER'İN RUH İKİZİ BU YÖNETİMİN ‘HOLOKOST’ MİMARLARINDAN HİÇBİR FARKI YOKTUR”

“Irkçı Netanyahu hükümeti Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmak için elinden gelen her türlü sapkınlığı yapmaktadır. İnsanlığın geleceği ve dünya barışı için bu kaçınılmaz ve geç kalmış tepki bir an evvel bu Hitler’in ruh ikizi Netanyahu için çok geç olmadan ortaya koyulmalıdır. Hitlerin arı ırk saplantısı ile Netanyahu yönetiminin çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bu toprakları sadece Siyonistlere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin ‘Holokost’ mimarlarından hiçbir farkı yoktur.”

“TURGUT ASLAN’IN ŞAHSINDA BÜTÜN GAZİLERİMİZE SIHHAT, ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM”

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında FETÖ’cü teröristler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda derdest edilerek, başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, uzun tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanmasına değinen Yalçın Topçu ”daha önce Cumhurbaşkanımız kendilerini ziyaret etmişlerdi. Gazilerimizle ve şehit ailelerimizle bizzat ilgileniyorlar. Kendilerinin selamlarını getirdik. Tedavi iyi sonuç veriyor hamdolsun, gördük. Bu vesile dertleştik. Rabbimizden gazimiz Turgut Aslan’ın şahsında bütün gazilerimize sağlık sıhhat, şehitlerimize rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE “SIFIR TERÖR” HEDEFİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemelerin TBMM tatile girmeden hayata geçeceğini açıkladığını hatırlatan Topçu “devletimiz milleti ile el ele kararlı bir şekilde terörle mücadeleyi ‘sıfır terör’ sonucuna ulaşılana kadar kararlılıkla devam ettirecektir” diye belirtti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:35
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