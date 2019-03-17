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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Rastgele bir hastanın ırkçı terör eylemi olarak görmemiz mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin, “Rastgele bir hastanın gerçekleştirdiği ırkçı terör eylemi olarak görmemiz asla mümkün değildir.

17 Mart 2019 Pazar 17:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Rastgele bir hastanın ırkçı terör eylemi olarak görmemiz mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin, “Rastgele bir hastanın gerçekleştirdiği ırkçı terör eylemi olarak görmemiz asla mümkün değildir. Türkiye’ye düşmanlıktan dün olduğu gibi bugün de hiç kimse kazançlı çıkamaz. İsrail, Yeni Zelanda, ABD, AB ülkelerinin halkları, aklı selim aydınları, siyasetçileri bu ırkçı terörist anlayışa ve davranışa, yapılan vahşi eylemlere dur demeliler” dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara’nın ev sahipliği yaptığı programa katıldı. Konuşmasına Çanakkale ve Afrin zaferlerine göndermede bulunarak başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “18 Mart hem ceddimizin Çanakkale destanını yazdığı, hem de kahraman evlatlarımızın küresel terörün maşalarını Afrin’den söküp attığı tarih. 104 yıl önce Çanakkale’de, bir yıl önce de Afrin’de destan yazan şehitlerimize rahmet, gazilerimize selam olsun” ifadelerini kullandı.


Halepçe katliamı mazlumlarını da anan Topçu, "16 Mart 1988’de Halepçe’de yapılmış ve insanlığa karşı işlenmiş suç olan katliamın yıl dönümünde hayatlarını kaybeden sivil Kürt kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.



“Rastgele bir hastanın ırkçı terör eylemi olarak görmemiz mümkün değildir”


Cuma günü Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun oğlu Yair Netenyahu’nun Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili sosyal medya üzerinden sarf ettiği hakarete varan sözleri de değerlendiren Topçu, şunları söyledi:


“Yeni Zelanda’daki vahşi ideolojik ırkçı saldırıya, bu saldırının tetikçisi caninin yazdıklarına, ilk kıblemiz üç dinin kutsalı Kudüs’te oynanan işgalci siyonist tezgahlara, bu tezgahın baş mimarı siyonist başının hastalıklı veletinin ağzından ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara baktığımızda, tesadüfen söylenmiş sözler, rastgele bir hastanın gerçekleştirdiği ırkçı terör eylemi olarak görmemiz asla mümkün değildir. Türkiye’ye düşmanlıktan dün olduğu gibi bugün de hiç kimse kazançlı çıkamaz. Türkiye ile dostluk herkese kazandırır. İsrail, Yeni Zelanda, ABD, AB ülkelerinin halkları, aklı selim aydınları, siyasetçileri bu ırkçı terörist anlayışa ve davranışa, yapılan vahşi eylemlere dur demeliler. Kendi medeniyetlerine sürülen bu kara lekeleri silmek önce onların görevi. ABD, AB, İsrail ülkelerinin halkları bu söylem ve eylemlere zemin hazırlayan siyasetçilerine, yöneticilerine ve medyalarına gerekli tepkiyi göstermelidirler. İnsanlığın geleceği, kendi ülkelerinin güvenliği, refahı ve dünya barışı için hemen şimdi ayağa kalkmalıdırlar.“



“Küreselleşen terör nedeniyle hiçbir başkent diğerinden daha güvenli değil”


Topçu, “İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Güvenlik Konseyi, AB Konseyi hemen sorumluluk ve görevlerinin gereğini yapmalıdırlar. Küresel terör, devletlerin otoritelerini zaafa uğratmak ve dünyayı anarşiye götürmek istiyor. Bu tehlike dünyanın bütün başkentleri için geçerli. Küreselleşen terör nedeniyle hiçbir başkent diğerinden daha güvenli değil” açıklamasında bulundu.



"Bütün dünya askerimizin, polisimizin ve milletimizin yazdığı destanları izliyor"


Çanakkale Savaşı’nın milletimiz ve diğer mazlum milletlerin istiklal mücadelesi için de hürriyet meşalesi olduğunu belirten Topçu, “Çanakkale, Türk milletinin her bir ferdinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve asla baş edilemez bir güç olduğunu gösterdiği, dostun ve düşmanın kıyamete kadar ibret alacakları istiklal destanının yazıldığı yerdir. Aynı zamanda Çanakkale, Türk milletinin merhamet, diğergamlık ve ahlakı savaş alanında bile nasıl uyguladığını bütün dünyanın bizzat görüp şahit olduğu yerdir. İşte bugün de bütün dünya Çanakkale’de dedelerimizi geçemeyenlerin her çeşitten maşalarına karşı, kahraman askerimizin, polisimizin ve halkımızın Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Kandil’de, Afrin’de, Mümbiç’te, 15 Temmuz gecesinde yazdığı ahlakın, mertliğin, kahramanlığın destanlarını izliyor” şeklinde konuştu.


Programa Topçu’nun yanı sıra Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, terör gazisi Emniyet Müdürü Atalay Ürker, çok sayıda şehit yakını, gaziler ve gazi yakınları, şehit ve gazi dernekleri ile vakıflarının başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:03
  1. doğa

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