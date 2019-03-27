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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasına ilişkin, "Ortadoğu’da ve mazlum coğrafyalardaki hukuksuz zulüm, işgal ve katliamlara çanak tutanların baş sorumlusu olanlar önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:20
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasına ilişkin, "Ortadoğu’da ve mazlum coğrafyalardaki hukuksuz zulüm, işgal ve katliamlara çanak tutanların baş sorumlusu olanlar önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir" dedi.


12 Eylül öncesi MÇP döneminde Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ankara İl Başkanı iken beraber olduğu Ülkü Ocağı dava arkadaşlarıyla birlikte Yerli Düşünce Derneği’nde 31 Mart Yerel Seçimleri için düzenlenen sohbet toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasına değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisini hatırlatan Topçu, “Cumhurbaşkanımızın beyanları dünya barışına ve uluslararası hukukun üstünlüğüne inancının ifadeleridir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz’ diyerek, işgal altındaki toprakların gaspına uluslararası hukukun üstünlüğü gereği kayıtsız kalmayacağını ifade etmesiyle her zaman olduğu gibi yine hakkın ve haklının yanında yer almışlardır. Cumhurbaşkanımızın üç dinin kutsalı ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ile ilgili beyanları ve Golan Tepeleri’nin haksız hukuksuz işgali ve gaspı ile ilgili söyledikleri dünya barışı ve uluslararası hukukun üstünlüğüne olan inancının ifadeleridir" dedi.



“Önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir”


Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği’nin yanı sıra birçok ülke ve uluslararası kurumun ABD yönetiminin tek taraflı hukuksuz işgali onaylama kararını tanımadığını belirten Topçu, "Golan Tepeleri’nin gaspına dair haksız ve hukuksuz imza töreni sırasında işgal altındaki Filistin toprağı Gazze’ye dünyanın gözü önünde bombalı saldırılar düzenlendi. Ortadoğu’da ve mazlum coğrafyalardaki hukuksuz zulüm, işgal ve katliamlara çanak tutanların baş sorumlusu olanlar önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir. Thomas Paine’nin ’Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır’ sözünü başta ABD ve İsrail’in ve bütün dünya devletlerinin yöneticilerine tekrar hatırlatmak isterim. ABD ve İsrail halkı, haksız ve hukuksuz işgallerin, savaşın ve katliamların hesabını kendilerini yöneten zalimlerden insanlık adına sormalıdırlar” şeklinde konuştu.



“İstikrarsızlık bekleyenleri yine hüsrana uğratmalıyız”


31 Mart seçimlerinde çıkacak istikrar sonucunun daha güçlü bir Türkiye için atılacak bir adım olacağının altını çizen Topçu, "Mağdur ve mazlumların yanında daha güçlü yer almak için 31 Mart’ta sandıklardan kaos ve siyasi istikrarsızlık bekleyen benzemezler ittifakını ve taraftarlarını yine hüsrana uğratmalıyız. ’Önce vatan, millet, bayrak, ezan’ diyen sizler, irfan ve ferasetiniz sayesinde 31 Mart’ta sandıklarda istiklal ve istikbalimiz için oyumuzu Cumhur İttifakı’na vererek Kandil ve Pensilvanya patronlarını sevindirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:20
  1. doğa

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