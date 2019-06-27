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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Mahtumkulu Firaki Şiir Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan’ın Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı programına katıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:48
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Mahtumkulu Firaki Şiir Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan’ın Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı programına katıldı.


Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Dikmen Vadisi’ndeki Türkmenistan Parkı’nda düzenlenen program,İstiklal Marşı’nın ve Türkmenistan milli marşının okunmasıyla başladı. Programda Mahtumkulu Firakı’nın heykeline çelenk bırakıldı. Programdaki konuşmasına Türkmen mutasavvıf şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki’nin bir dörtlüğüyle başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Mahtumkulu şiirlerinde halkın isteğini, arzusunu, derdini, sevincini, ayrılığını, gurbeti ifade etmiştir ve vatanseverlik, kahramanlık, mertlik ve namertlik gibi değerlerin üzerinde durmuştur. 18’inci yüzyılda yazdıkları ile Türkmen’e, yani bizlere bugün nasıl olmamız gerektiğini ifade etmiştir. Mahtumkulu’nu rahmetle anıyor, her yıl 27 Haziran’da ata yurdumuz Türkmenistan’da büyük bir coşkuyla kutlanan Mahtumkulu Firaki Şiir Bayramı’nı kutluyorum. Allah inşallah ata yurdumuz Türkmenistan’a kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak nice bayramlar kutlamayı nasip etsin” diye konuştu.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise, Türkmenlerin büyük şairi ve Türk dünyasının atası Mahtumkulu Firakı’nın 18. yüzyıldan bugüne ışık tutan bilge bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Mahtumkulu, Türkmen birliğinin sembolü olmasının ötesinde Türk ve İslam coğrafyasının ortak sesidir" ifadesini kullandı.


Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev de konuşmasında Mahtumkulu Firakı’nın bütün eserlerinin halkın milli duygularının şairane beyanı olduğunu aktararak, "Onun adı ve şiirleri bizim için mukaddeslik kazanmıştır” şeklinde konuştu.


Türkmenistan’ın son dönemde ekonomi ve manevi alanlarda büyük başarılar elde ettiğinin altını çizen Amanlıyev, "Milli kültürümüzü, müzik değerlerimizi, muhteşem sanat eserlerini dünya halklarına tanıtmak amacıyla yurt dışında Türkmenistan kültür günleri olarak sürekli faaliyetler düzenlenmektedir. Bu bağlamda Türkmenistan kültür günlerinin Sivas ve Erzurum gibi Türkiye şehirlerinde de yapılacağını bilgilerinize sunmak istiyorum” dedi.


Davetlilere Türkmen pilavı ikram edilen programa Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kuban Omuraliyev, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve İstanbulÜniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurcan Güder de katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:48
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