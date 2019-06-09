Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Ahmet Minder kimdir nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı. Peki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Ahmet Minder kimdir? Ahmet Minder nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Minder kimdir?

28 Mayıs 1961 tarihinde Rize Güneysu ‘da dünyaya gelen Ahmet Minder, ilk, orta ve lise eğitimini Rize ‘de tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Henüz öğrencilik yıllarındayken aktif olarak siyaset ile ilgilenen ve birçok vakıf ile derneklerde faaliyet gösteren Minder, mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp daha sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında görevine devam etti. 1999 yılında Fazilet Partisinden Güneysu Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ardından 2004 ile 2009 yıllarında yapılan seçimlerde AK Partiden aday olan Ahmet Minder, başkanlık görevine devam etti.

Başbakanlık Müşaviri olan Minder, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası ' dır.