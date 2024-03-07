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Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan TV'deki ahlaksız yayınlar için çağrı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan TV'deki ahlaksız yayınlar için çağrı!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 20:53:00 - 2024-03-07 20:53:49
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan TV'deki ahlaksız yayınlar için çağrı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, televizyon ekranlarındaki ahlaksızlıklar için Türk toplumuna çağrıda bulundu.

Oktay Sarali televizyon yayınlarının Türk aile yapısı üzerindeki tahribatına dikkat çekti. 

"Aile kurumunu zedeleyecek, çökertecek, inancımıza, örf ve adetlerimize aykırılık olusturan dizi yapımları ve dahi sabah kuşağı programındaki diz boyu rezillikler ve gayri ahlâkilik içeren programlar ivedi olarak kaldırılmalıdır." diyen Saral, "Toplumumuzun en nadide yapı taşı, en küçük ve değerli birimi olan aile yapımız evimize giren sinsi düşman olan bu yapımlar yüzünden yok olmaya doğru gidiyor." tespitini aktardı.

Oktay Saral, Avrupa'yı örnek göstererek, "Gayr-i müslim olan Avrupa ülkelerinde böyle rezil programlar göremezsiniz. Tahribat gün geçtikçe büyüyor. Gerekirse TBMM'de yasal düzenleme yapılarak bu duruma derhal son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Saral sözlerinin devamında vatandaşlara RTÜK'e başvurmaları çağrısında bulundu: 85 milyona sesleniyorum; aile yapımız çökmek üzere... RTÜK'ün bu yayınları kaldırması için, tüm vatandaşlarımızı bu konuya karşı duyarlılığa davet ediyorum.



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vatantaşa nediyon et'teelinizde biçakta bir kanunle olur buişler
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