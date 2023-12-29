Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sözcü TV’de katıldığı programda TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a yönelik eleştirilerde bulundu. Ekrem İmamoğlu, TOKİ'nin sunduğu projelerin tamamlanmadığını ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını öne sürerek Tuzla'daki projeden böyle bahsetti:

"TOKİ'nin 100 bin, 50 bin, şimdi 250 bin diye tarifledikleri sosyal konut projeleri... 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' diye ilana çıkan, proje başvuru tarihleri de 16 Aralık 2019, 15 Ocak 2020 diye tariflediği... 2019'dan 2020'ye geçerken ortaya koydukları kampanya burada. Bu da vatandaşın kampanyası. Diyor ki 'Hak ettiğimiz yuvalarımızı istiyoruz' diye. Niye? Tuzla'da vatandaşlarımız az önce bahsettiğim 195 bin liraya ev alacağını hayal eden vatandaşlarımız artık bu evleri hayal bile edemeyecek duruma düştüler. Orada başvurularını yaptılar, kuradan çıktılar ve diyorlar ki '2020'de hak etmiş bulunuyoruz 5750 konuttan. Fakat 2023'te hala teslim edilmemiştir. Ayrıca yüzde 1 oranındaki KDV yüzde 10'a çıkarılmıştır. Sabit ödeme hakkımız elimizden alınmıştır. Dar gelirli için yapılan konutların fiyatı 15 katına çıkarılarak milyonluk projeye dönüştürülmüştür. Yarın protestoları var."

Bu sözlerin ve diğer eleştirilerin ardından program sunucusu tarafından TOKİ Başkanı'na programa bağlanma çağrısında bulunuldu. Senem Toluay Ilgaz şunları söyledi:



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"Yapımcı notunu düşmem lazım. Özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut katılmak istedi, fakat bu yayında değil. Sözcü TV ekranı her zaman açık. İmamoğlu'nun soruları vardı, eğer kendisi gelir ve yayınımıza katılırsa çok da memnun oluruz. Hem İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorunlar ve Türkiye'nin deprem gerçeğini kendisiyle konuşuruz."

"SİZİN ÜZERİNİZDEN PİRİM YAPMAYA GAYRET EDİYOR"

İmamoğlu ise program sunucusuna tepki göstererek “Kusura bakmayın TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum; ama TOKİ Başkanı bir gün isterse KİPTAŞ Genel Başkanıyla oturur konuşur. Senem Hanım kusura bakmayın ikidir tekrar ediyorsunuz, yarın öbür gün İstanbul Belediye başkanı ya da adayıyla konuşacak olan kişi o değildir. Sizin üzerinizden pirim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerden cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız” dedi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ANLAYACAĞI DİLDEN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral bu sözlere tepki gösterdi.

Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’na "Sen, TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!" ifadelerini kullandı.