Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez Bankası'nın rahatladığını göreceğiz

Milliyet gazetesindeki köşesinde Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan Ertem, yeni sistemde para ve maliye politikaları arasındaki uyumsuzluğun ortadan kalktığını ve geçmişte yaşanan koordinasyon sorunlarının 'sistem gereği' yaşanmayacağını belirtti:



"Ekonomi yönetiminin tek çatıda toplanması, yeni dönemin en büyük avantajlarından biridir. Açıkça söylemek gerekirse, genel olarak, ekonomi birimleri ve uygulamaları arasında —sistem gereği- geçmişte yaşadığımız koordinasyon problemlerini bu yeni dönemde —sistem gereği- yaşamayacağız. Bütün ülke ekonomilerinin en temel problemlerinden biri olan ve bugün de AB krizinin temellendiği yer olan para ve maliye politikaları arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırıyoruz."

Ertem, “Bu anlamda TCMB'nin enflasyon hedeflemesinin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oluyor. Bu yeni dönemde Merkez Bankası'nın hem hedeflerinde hem de operasyonel karar alma mekanizmalarında çok rahatladığını göreceğiz” diye devam etti.