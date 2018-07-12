0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez Bankası'nın rahatladığını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası için “Hem hedeflerinde hem de karar alma mekanizmalarında çok rahatladığını göreceğiz” dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Merkez Bankası'nın rahatladığını göreceğiz

Milliyet gazetesindeki köşesinde Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan Ertem, yeni sistemde para ve maliye politikaları arasındaki uyumsuzluğun ortadan kalktığını ve geçmişte yaşanan koordinasyon sorunlarının 'sistem gereği' yaşanmayacağını belirtti:

"Ekonomi yönetiminin tek çatıda toplanması, yeni dönemin en büyük avantajlarından biridir. Açıkça söylemek gerekirse, genel olarak, ekonomi birimleri ve uygulamaları arasında —sistem gereği- geçmişte yaşadığımız koordinasyon problemlerini bu yeni dönemde —sistem gereği- yaşamayacağız. Bütün ülke ekonomilerinin en temel problemlerinden biri olan ve bugün de AB krizinin temellendiği yer olan para ve maliye politikaları arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırıyoruz."

Ertem, “Bu anlamda TCMB'nin enflasyon hedeflemesinin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oluyor. Bu yeni dönemde Merkez Bankası'nın hem hedeflerinde hem de operasyonel karar alma mekanizmalarında çok rahatladığını göreceğiz” diye devam etti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
  1. Merkez Bankası
  2. cemil ertem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği mantarı tüketin
    1. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    2. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    3. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    4. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    5. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    6. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    7. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    8. Adana'da sosyal medyadan terör..
    9. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    10. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    11. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    12. Bitki çayları ne sıklıkla..
    13. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    14. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    15. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    16. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    17. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    18. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    19. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
    20. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı