Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Tatar ve Özersay ile Maraş krizi sonrası ilk görüşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin Kapalı Maraş konusundaki kararının ardından, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilk görüşmesi gerçekleşti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptıkları toplantıda, Kapalı Maraş’la ilgili geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtların ele alındığını söyledi. Tatar, “Cumhurbaşkanı makamına duyduğumuz saygı itibarıyla, eğer bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz” dedi.

Görüşme sonrası basına görüşmenin faydalı olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, görüşmenin ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Özersay’ın kendilerine bilgi verdiğini söyledi. Tatar, görüşmede, Bakanlar Kurulunda Kapalı Maraş’ın envanter çalışmasının hangi aşamada olduğu, çalışmanın amacı ve nasıl şekillendirileceği konusunun ele alındığını kaydetti.Kapalı Maraş’la ilgili geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtların ele alındığını ifade eden Tatar, gelinen aşamada en azından bir istişare noktasında, böyle bir görüşme yapıldığını ifade etti.

Tatar, “Cumhurbaşkanı makamına duyduğumuz saygı itibarıyla, eğer bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz” dedi.

“İç meseleleri ele aldık”

Özersay’ın ayrılmasının ardından devam eden görüşmede iç meselelerin ele alındığını söyleyen Tatar, ülkedeki gelişmeleri ve hükumetin çalışmalarını anlattıklarını kaydederek, Akıncı’nın da kendilerine görüşlerini aktardığını belirtti. Tatar, iki haftada bir yapılacak toplantının bugünkü bölümünü tamamladıklarını, bir sonraki toplantının iki hafta sonra yapılacağını kaydetti.

"Olumlu bir görüşme oldu"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile iyi ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özersay, “özellikle Kapalı Maraş’la ilgili olarak yapılacak çalışmanın içeriğini hem bir miktar izah ettik hem de bu içerikle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Hassas olan yönleri değerlendirdik. Son derece verimli bir toplantı oldu” dedi.

Devletin çeşitli kademeleri arasında sağlıklı bir diyalog olması gerektiği düşüncesini dile getiren Özersay, karşılıklı görüş alışverişinin her konuda olması gerektiğini, bu yaklaşımın bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Zaman zaman bazı tartışmalar oluyor bazı açıklamalar oluyor ama önemli olan ülkenin yararıdır. Toplumun beklentisi de bizim sağlıklı bir diyalog halinde ülke menfaatine çalışmamızdır. Gerek hükumet gerekse Cumhurbaşkanlığı bu yönde çalışacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Devletin zirvesinde pozitif bir hava gördük” şeklindeki hatırlatma üzerine ise Özersay, "Bu bize verilen bir görevdir. Görevimizi olması gerektiği gibi yerine getireceğiz" dedi.