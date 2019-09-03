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Cumhurbaşkanı Akıncı Avrupa Komisyonu Temsilcisi Verwey ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey'i kabul etti

03 Eylül 2019 Salı 19:53
Cumhurbaşkanı Akıncı Avrupa Komisyonu Temsilcisi Verwey ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Akıncı, Verwey'e Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'e yaptığı hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin önerisi hakkında ayrıntılı bilgi vererek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hidrokarbonlarla ilgili önerisi hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi 13 Temmuz'da gönderdiği mektuplarla bilgilendirmişti.

- Juncker'den Akıncı'ya mektup

Verwey görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in Cumhurbaşkanı Akıncı'ya gönderdiği cevap mektubunu da iletti.

Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginliğin ortadan kaldırılması ve hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum lidere yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği yanıtta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs'ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Juncker, bunun en iyi yolunun Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması olduğunu ifade etti.

Ayrıca Juncker mektubunda, Akıncı'nın 9 Ağustos'ta Rum liderle yaptığı görüşme, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar ve BM Genel Sekreteri ile görüşülecek olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Avrupa Komisyonunun Kıbrıs sorununun çözümü için BM gözetimindeki çalışmalara desteğini de yineleyen Juncker, cep telefonlarının Kıbrıs'ın tümünde çalışır hale gelmesi ile ilgili güven artırıcı önlemin hayata geçmesinde Akıncı'nın gösterdiği liderliği selamladı ve bunun iki taraf arasındaki güvenin gelişmesine katkı yapacağına inandığını kaydetti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman, Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüm Destek Ofisi Masası Şefi Kjartan Björnnson ve Avrupa Komisyonunun Kıbrıs Temsilcisi İeroteos Papadopulos da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:53
  1. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. Maarten Verwey

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