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Siyaset Cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken para miktarı belli oldu
Siyaset

Cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken para miktarı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:10:00 - 2023-03-14 17:20:00
Cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken para miktarı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin 55 bin 598 lira, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise 555 bin 980 lira ödeme yapması gerektiğini bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, kurulun bugünkü toplantısında siyasi partiler ve seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin ittifak yapmalarına ilişkin ilke ve esasların belirlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmaların da tamamlandığını söyleyen Yener, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 lira olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeler Siyasi Partiler Kanunu'nun, Milletvekili Seçimine Dair Kanun'un ve Cumhurbaşkanı Seçimine İlişkin Kanun'un belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenmiştir.

Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda 2022 yılında getirilen yasal düzenleme 298 sayılı kanunun 14/3 ve 93'üncü maddede öngörülen görme engelli vatandaşlarımızın oy kullanmasını kolaylaştıran yasal düzenleme uyarınca bu düzenlemenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ilke ve esasların tespit çalışmalarına başlamış olup, bu çalışmalar da devam etmektedir."
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Yorumlar

cumhurbaşkanı parasını ahmet yener açıklamış

cumhurbaşkanı parasını ahmet yener açıklamış.. açıklamasına da.. cumhurbaşkanı adaylarının yatıracağı para mı, yoksa "taylyip erdoğan ile yarışa girdim ben. ben var ya ben. ben erdoğan ile yarıştım" havası atmak için yatırılan reklam parası mı?
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