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Cumhurbaşkanı adayını bakın nasıl bulacak!

Kayseri'de 81 il başkanıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partililerin aday olmasını istediği kişinin ismini tahta sandığa atmasını istedi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:09
Cumhurbaşkanı adayını bakın nasıl bulacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi.

TAHTA SANDIĞA OY ATTILAR

Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 başkana Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

SONUÇ AÇIKLANMADAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERİLDİ

İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:09
  1. Kayseri
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  4. kemal kılıçdaroğlu
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  6. oylama

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