Cumhurbaşkanı adayı siz misiniz? Babacan'dan şaşırtan cevap

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şoke eden açıklamalarda bulundu.

Altaylı, "Şaban Sevinç CHP'li bir yetkiliyle yaptığı görüşmede, Kemal Bey'in kendisinin aday olmaması durumunda Ali Babacan'ın aday olacağını belirtti. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir?" dedi.

"Ben bu işi yaparım"

Söz alan Babacan, "Biz hiçbir siyasi parti ile adaylar konusunda bu olur bu olmaz demiyoruz. 6'lı masada hiçbir isim hakkında bir görüş belirtilmedi. 6'lı masa bu görüşe varırsa ben bu işi yaparım tabi ancak bizim önceliğimiz ortak metin çerçevesi, önce bir işi tanımlayalım. Ortak yönetim modelini belirledikten sonra aday belirlenmesine geçilebilir. Deva Partisi iddialı bir parti Genel Başkanı da iddialı bir genel başkan, erken aşamada isimlerin tartışılmasını doğru bulmuyoruz."

Kılıçdaroğlu yüce divanla tehdit etmişti

Babacan'ın AK Parti'de görev aldığı yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık AK Parti yöneticilerini yüce divana yollamakla tehdit etmişti.