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Gündem "Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" Mansur Yavaş'tan tek cümlelik cevap
Gündem

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" Mansur Yavaş'tan tek cümlelik cevap

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu soruldu. İşte Yavaş'ın verdiği cevap...

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:04:00 - 2022-04-07 16:12:06
"Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" Mansur Yavaş'tan tek cümlelik cevap

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, erken seçim çığırtkanlığını her fırsatta sürdürüyor.

Ortada aday yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Zillet İttifakı' olarak nitelendirdiği Millet İttifakı, erken seçim çağrısı yapmasına rağmen aralarındaki gerilimden dolayı ortaya aday koyamıyor.

Durum böyle olunca siyaset kulislerinde bir çok isim konuşuluyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" açıklaması, gözleri Mansur Yavaş'a çevirdi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de desteğiyle 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu soruldu.

Basın danışmanı aracılığıyla Haberler.com'un sorusunu cevaplayan Yavaş, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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