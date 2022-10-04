Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni ittifak kuruluyor! İşte katılacak partiler
Gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhur ve Millet İttifakı'nın ardından Türkiye adında yeni bir oluşumun kurulacağını duyurdu.
Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında yeni seçim ittifakının adını ve sembolünü duyurdu.
Gazeteci Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında yeni seçim ittifakının adını ve sembolünü duyurdu.
Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında ittifak görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Türkiye ittifakı"
Yeni seçim ittifakıyla ilgili Barış Yarkadaş "Yarın Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacak.DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor ittifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak sıkışan iki el bu ittifakın sembolü olacak." ifadelerini kullandı.