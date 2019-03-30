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'Cumhur' milletin de ümmetin de umudu

Yarın ülkenin kader seçimlerinden biri için sandık başına gidiyoruz. Haftalardır partiler eteklerindeki taşları döktüler, ak ile kara belli oldu... Kannaat önderleri, siyasiler ve STK temsilcileri, seçimin önemine vurgu yaparak, “Halkımızın, dünya mazlumlarının ve ümmetin gözü Türkiye’de“ dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:29
'Cumhur' milletin de ümmetin de umudu

 Muhammet Kutlu - Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Akit’e konuşan siyasetçiler, “Şer odaklarını sevindirmemek için gün birlik günü. Bu seçimleri dört gözle bekleyip, kaos ortamı oluşturmak isteyenler var. Şer odaklarını sevindirmemek, FETÖ’cülere, terör örgütü PKK’lılara sevinç naraları attırmamak için tercihimiz Cumhur İttifakı’dan yana olmalıdır” mesajını verdi.

Kırgınlık zamanı değil

26. Dönem AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül, şu değerlendirmede bulundu: “Esnaf ve Sanatkarların mutlaka istikrardan yana tavır koymaları gerektiği için gece gündüz seçim çalışmaları yapıyoruz. Belediyeyi idare edecek insanları seçiyoruz. Ama tabii bu seçimleri dört gözle bekleyip, kaos oluşturmak isteyenler var. Bunlara da fırsat vermemek adına oylarımızı verirken bu açıdan da değerlendirmemiz gerekiyor. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz sadece kendi aramızda kalmalı. Çünkü ülke meselelerinde kırgınlık küskünlük olmaz.

Sen ben yok “Biz” var

26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da  şunları ifade etti: “Türkiye son 4 yılda 5 tane seçim yaşadı. Dolayısıyla Türkiye’nin istikrar içerisinde geçebileceği 2023 seçimlerine kadar bir süreç var. İstikrarın devamı ülkenin hem içerdeki hem dışarıdaki güveni için sandığa gitmek gerekiyor. O yüzden sen ben demeden bu istikrar ve huzura katkı vermek anlamında bu seçimde herkes elinden geleni yapması gerekir.

Ortak paydada buluşalım

26. Dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise şunları söyledi: “Gün hiç olmadığı kadar birlik günüdür. Kırgın olan kardeşlerimiz her şeyi bir kenara bırakarak oylarını kullanmalıdır. Şer odaklarını sevindirmemek, FETÖ’cülere, terör örgütü PKK’lılara sevinç naraları attırmamak için tercihimiz Cumhur İttifakı’dan yana olmalıdır. Ülkemize, milletimize kastedenlere sandıkta gereken cevap verilmelidir. Bütün dünya gözünü ülkemizdeki seçimlere çevirmiş, ellerini ovuştururken onların hevesini kursağında bırakmanın yolu sandıktan geçiyor.

Boynumuzun borcu

TİYEMDER Onursal Başkanı Selahattin Yazıcı da, Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin desteklenmesini isteyerek, “Gelinen noktada seçimler adeta bir soğuk savaş hüviyetine büründü. Türk solu, DHKPC ve PKK ortaklığıyla ittifaka giren tüm partiler yönlendirilmektedir. 40 yıldır tanıdığımız Erdoğan yönetimindeki AK Parti adaylarını desteklemek boynumuzun borcudur. Aman dikkat!” dedi.

Diyarbakırlılardan Erdoğan’a destek

Diyarbakır’ın ileri gelen ailelerinin temsilcileri, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Karacadağ yöresinde yaşayan Şahinan ailesinin temsilcilerinden Hadi Gülçer, “Şahinan aşireti olarak 4 bin civarında oyumuz var, oylarımızı AK Parti’ye vereceğiz. AK Parti kazanırsa aş, iş olur” dedi. Kalaiba ailesinin temsilcilerinden Mehmet Nuri Akbaş da, “Diyarbakır’da 3 dönemdir belediyeleri HDP alıyor ama hizmet yok. Ne yaptılar?” şeklinde konuştu. Mehmet Ateş de, “Her zaman AK Parti’nin arkasındayız” ifadelerini kullandı. Metina ailesinin temsilcisi Hasan Mercan da, “Aşiret olarak Erdoğan liderliğindeki AK Parti’ye destek olacağız. Çünkü bize hizmet yapılacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:29
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Akit
  4. FETÖ
  5. PKK
  6. Cumhur İttifakı
  7. 26. Dönem AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül
  8. 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu
  9. 26. Dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu
  10. TİYEMDER Onursal Başkanı Selahattin Yazıcı
  11. Başkan Erdoğan
  12. AK Parti
  13. DHKPC
  14. Hadi Gülçer
  15. Mehmet Nuri Akbaş

YORUM YAZ

  • ArnavutArnavut1 sa önce
    Doğu Anadolu bölgesine,Sincan özerk bölgesinden Uygur Türkleri iskan edilirse hainler bir daha kalkışma yapamazlar.
  • MuratMurat3 sa önce
    Hayırdır, onların yolundaki çukuru bizim belediye başkanı mı onaracakmış? Ne alakası var Mısırlının bizim muhtarla?
  • ÖnderÖnder3 sa önce
    Ümmetin sizi taktığı yok. Arabulucu yine Mısır oldu.
  • BirisiBirisi4 sa önce
    Ummet için çalisanlar irkçi olamazlar
  • Zūrih AlmanyaZūrih Almanya4 sa önce
    Yarin islamin kalesinin secimi.bunlar bizi můslūman diye sevmiyor.Allah yardim etsin bizem

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