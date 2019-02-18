Cumhur İttifakı’nın Belediye Meclis Üyeleri Belirlendi
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri belirlendi.18 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri belirlendi.
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile MHP İl Başkanı Serkan Tok’un yaptığı görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’nın belirlediği belediye meclis üyelerinin isim listesi şu şekilde:
AKKIŞLA
KONTENJAN
1 ALİ AKTAŞ
ASİL
1 CUMA GÜNDÜZ
2 NURETTİN BOZKURT
3 FATMA ASLANKOÇ
4 DOĞAN KARAKUŞ
5 İSMAİL GÜNÜLTAŞ
6 ALİ SUNGUR
7 SALİH YEL
8 FATMA TOKDEMİR
BÜNYAN
KONTENJAN
1 AYTEKİN ÖZÇELİK
2 AYDIN ÇİMEN
ASİL
1 İHSAN URHAN
2 MEHMET EMRE TAŞÇI
3 ERKAN KAYAPINAR
4 RAMAZAN ÖZTÜRK
5 MEHMET ÇAVDAR
6 MUSTAFA KESKİN
7 MUSTAFA GÖKTAŞ
8 MEHMET KORKMAZ
9 SEHER NAGAHAN ALTUN
10 MAHMUT ARTIK
11 EROL KARA
12 YALÇIN İNCESU
13 AHMET AYTEKİN
ÖZVATAN
KONTENJAN
1 İBRAHİM CARLAK
ASİL
1 MEHMET ÇINARO
2 KEMAL DUMLU
3 EŞREF TURGUT
4 MEHMET ATİK ANGIŞHAN
5 HACI MEHMET KEKLİK
6 ERKAN BULUT
7 ALİ HOROZ
8 OSMAN ÖZDEMİR
DEVELİ
KONTENJAN
1 İSMAİL YAZICI
2 İSMAİL İZMİRLİ
3 HAKAN İSMET MEDENİ
ASİL
1 TUFAN NAYMAN
2 ALİ KABAK
3 MUSTAFA TEMUR
4 ŞERİFE PARLAK
5 NEJLA KELEŞ
6 SELİM AKDOĞAN
7 CUMA ÖZDEMİR
8 ADEM SİNİN
9 ADNAN SEZER
10 MUSTAFA DİNÇ
11 HACI MURAT GÜLLÜ
12 MEHMET TUNA
13 AHMET GÖNEN
14 KELAMİ PAKSOY
15 ŞABEN ÇETİN
16 MUSTAFA EKEN
17 AYHAN ŞAHBAZ
18 KÜBRA VEKLİ
19 HARUN YAVAŞ
20 METİN TARHAN
21 SAMİ BÜLBÜL
22 VEYSEL ZABIN
FELAHİYE
KONTENJAN
1 MENDERES AÇIKGÖZ
ASİL
1 RAMİS KÜCÜ
2 SEDAT BOZKURT
3 OSMAN SEME
4 HÜSEYİN ERKOÇ
5 CEMAL ACER
6 MEHMET KAYA
7 YÜKSEL YILMAZ
8 CEMAL BELEK
HACILAR
KONTENJAN
1 YUSUF ÖZKAYA
ASİL
1 AHMET BOSTANCI
2 BEKİR TUĞRUL
3 ÖMER PINAR
4 YUSUF HAKAN ÖZDEMİR
5 HALİT AYSU
6 FAZİLET KAHRAMAN
7 MUSTAFA GÜRBÜZ
8 YASİN MUTLU
9 Murat ALAĞAŞ
10 YAŞAR NURSAÇAN
İNCESU
KONTENJAN
1 MUSTAFA
KOCASİNAN
KONTENJAN
1 BEKİR YILDIZ
2 ŞERİFE BOZDOĞANLI
3 AHMET KÜRTÜNCÜ
4 AHMET YÜKSEK
ASİL
1 MUAMMER KILIÇ
2 CENGİZ EKİCİ
3 HACI ÇEVİKEL
4 RÜBBİYE REYHAN NALBANTOĞLU
5 MEHMET BERK
6 MUSTAFA DULDA
7 RAHMİ HAMURCU
8 BEHÇET ŞAFAK
9 MUSTAFA GÜLDÜOĞLU
10 HAYRETTİN SEYHAN
11 MUTLU ÖNAL
12 ARİF BALKAYA
13 HACI ERSU
14 NURİYE ÇETİN
15 SEDAT KILINÇ
16 İZZET BUZKAN
17 FİLİZ ERTÜRK
18 AYSEL DANACI
19 EKREM ŞAHİN
20 AHMET AYDIN
21 EMRE İŞLERTAŞ
22 HALUK SEZAİ EKŞİ
23 SÜLEYMAN AKINCI
24 SEYHAN ARİFOĞLU
25 RAMAZAN EREN
26 ÖMER FARUK PALA
27 MUHARREM BAYRAK
28 HAYATİ KARAASLAN
29 VELİ DEMİR
30 HANİFE FİTİL
31 NAİM ÖZKÖK
32 TAMER KILIÇ
33 HACI MEHMET EKMEKYERMEZ
MELİKGAZİ
KONTENJAN
1 MUSTAFA İNCEOK
2 KENAN AKAR
3 NURİYE ŞİMŞEK
4 MEHMET CEYLAN
5 FATMA KABAK
ASİL
1 MEHMET SAVRUK
2 HASAN NURİ KUŞ
3 SAMİ YAĞMUR
4 HÜSEYİN MERCAN
5 AHMET TURAL
6 KASIM BALCI
7 NUSRET UĞURLU
8 DUYGU HOROZ
9 MEHMET BERK
10 MUHAMMED EMRE ÇAMDALI
11 CAFER AKBIYIK
12 MUSTAFA ÇAĞAN
13 HALİL ÖZDEMİR
14 BENGÜ SERPİL
15 AHMET CANLEBLEBİCİ
16 RIFAT HERDEM
17 CELAL HASNALÇACI
18 MEHMET ÇİFÇİ
19 SİNAN TAŞPINAR
20 RIFAT AÇIKGÖZ
21 ADNAN HÜSREVOĞLU
22 AHMET HİDAYET KİRAZ
23 SERDAR KAVAFOĞLU
24 İSMAİL ÜNALMIŞ
25 İSMET ELMAAĞAÇLIOĞLU
26 EMİR NAMALDI
27 ÖMER ÖZER
28 ALİM TAN
29 HACI ÖZTÜRK
30 AHMET ONUR BAŞKAL
31 AHMET YILDIZ
32 AHMET EMİRBAŞOĞLU
33 HASAN TÜRKÜM
34 MEHMET MERT ŞAHİN
35 HAMDİ SELVİ
36 İHSAN NURSAÇAN
37 ÖMER ÇAKIR
38 AHMET BEYDÜZ
39 NEVZAT BARBAROS
40 İBRAHİM SEÇİLİR
PINARBAŞI
KONTENJAN
1 SEZGİN ÖZÇELİK
2 SÜLEYMAN ŞAHAN
ASİL
1 CAHİT ATAV
2 İZHAN BAYKAL
3 HÜSEYİN ACAR
4 ADNAN YUNSUROĞLU
5 ÖZCAN AKKAYA
6 BÜNYAMİN BEDİR
7 NESİRİN KEDEROĞLU
8 MİKDAT TOSUN
9 KEMAL ÇADIR
10 DURMUŞ ÇOŞKUN
11 BEKİR MAĞARA
12 MAHİR TOK
13 MEHRALİ ÖZSOY
SARIOĞLAN
KONTENJAN
1 NURİ BAKIR
ASİL
1 ALİ ÖZYURT
2 İRFAN ÖZKAN
3 AHMET UZUN
4 NALAN UZUN
5 MUSTAFA BAYDAN
6 ARİF SOYTÜRK
7 MUSTAFA DURAN
8 NEJDET KOÇ
9 MEVLÜT ÜNSAL
10 KENAN AKKOYUN
SARIZ
KONTENJAN
1 ÜMİT ÇOŞKUN
ASİL
1 KÜRŞAT ERKEK
2 SALİH DORUK
3 HÜSEYİN EKİNCİ
4 İLHAN KOYUNCU
5 GÜRSEL GÜRBÜZ
6 ALİ UĞUR CANPOLAT
7 SEBAHAT COŞAR
8 DURSUN ÖZDEMİR
9 MUSTAFA TAPAN
10 EMRAH DAL
TOMARZA
KONTENJAN
1 CEMİL BAYRAM
2 KEMALETTİN IŞIK
ASİL
1 YAKUP GÖKTAŞ
2 ÜNAL YAĞMUR
3 RAMAZAN ARSLANTAŞ
4 MUSTAFA AVCI
5 İBRAHİM BULDURUÇ
6 ADEM KILIÇ
7 MUSTAFA ÜNAL
8 YÜKSEL ÜSTÜN
9 FATİH KAYGISIZ
10 BEKİR DEMİR
11 ADEM TÜKENMEZ
12 MUSTAFA İLHAN HELVACIOĞLU
13 TALİP KARAOĞLAN
TALAS
KONTENJAN
1 EMİNE TİMOÇİN
2 ZAFER PAMUK
3 MUSA SOYKARCI
ASİL
1 RAGIP DOST
2 ORHAN SAY
3 HAMİ TÜRKYAR
4 İBRAHİM ATA
5 ÜMİT DİLCİ
6 YÜKSEL SUNGUR
7 CUMHUR YILDIZ
8 SELÇUK ÇAĞAN
9 KEREM ÖZDEN
10 ÇAĞRI DAŞAN
11 ÖMER UĞURLU
12 ALAADDİN CANIPEK
13 MÜJDAT YILMAZ
14 AYTAÇ KIRMİZİTAŞ
15 MURAT İLHAN
16 DUYGU İNCE
17 SUAT ERDOĞAN
18 HALİL GEDİKBAŞ
19 MEHMET KISMET
20 ENES ERTUĞRUL KALIN
21 YAVUZ İNCEDAYI
22 MUSA BURAK SARIALAN
23 HÜSEYİN BAYRAM
24 OSMAN PARLAK
25 ALİ DEMİR
26 MUSTAFA İPEK
27 BATUHAN TAHA ARIK
28 HACI HÜSEYİN DURUSU
YAHYALI
KONTENJAN
1 AHMET BÜBER
2 MERAL KOŞAR
ASİL
1 YAKUP TEZCAN
2 MENDERES YILDIRIM
3 SAMİ ÜSTÜNDAĞ
4 HACI BABA LALE
5 SABRİ ÇAKIR
6 ADNAN CULHA
7 YAŞAR YALÇIN
8 ABDİ DAĞCI
9 ADEM SARIÇİÇEK
10 HÜSEYİN YENİÇERİ
11 FERHAT AKCAN
12 VAHDETTİN MARANGOZ
13 ÖMER CİHAT BÜBER
YEŞİLHİSAR
KONTENJAN
1 FATİH TANŞU
ASİL
1 İLYAS EMRE
2 HARUN BAYRAM
3 BURHANETTİN BOLAT
4 MEHMET TEKATLI
5 ASIM ÖZTOPRAK
6 BAYRAM ÇAKIR
7 BETÜL KARAKUŞ
8 HÜSEYİN EKER
9 ALİ MALKOÇ
10 İLYAS KARAGÖZ
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