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Cumhur İttifakı’nın Belediye Meclis Üyeleri Belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri belirlendi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
Cumhur İttifakı’nın Belediye Meclis Üyeleri Belirlendi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri belirlendi.


Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile MHP İl Başkanı Serkan Tok’un yaptığı görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’nın belirlediği belediye meclis üyelerinin isim listesi şu şekilde:


AKKIŞLA


KONTENJAN


1 ALİ AKTAŞ


ASİL


1 CUMA GÜNDÜZ


2 NURETTİN BOZKURT


3 FATMA ASLANKOÇ


4 DOĞAN KARAKUŞ


5 İSMAİL GÜNÜLTAŞ


6 ALİ SUNGUR


7 SALİH YEL


8 FATMA TOKDEMİR



BÜNYAN


KONTENJAN


1 AYTEKİN ÖZÇELİK


2 AYDIN ÇİMEN


ASİL


1 İHSAN URHAN


2 MEHMET EMRE TAŞÇI


3 ERKAN KAYAPINAR


4 RAMAZAN ÖZTÜRK


5 MEHMET ÇAVDAR


6 MUSTAFA KESKİN


7 MUSTAFA GÖKTAŞ


8 MEHMET KORKMAZ


9 SEHER NAGAHAN ALTUN


10 MAHMUT ARTIK


11 EROL KARA


12 YALÇIN İNCESU


13 AHMET AYTEKİN



ÖZVATAN


KONTENJAN


1 İBRAHİM CARLAK


ASİL


1 MEHMET ÇINARO


2 KEMAL DUMLU


3 EŞREF TURGUT


4 MEHMET ATİK ANGIŞHAN


5 HACI MEHMET KEKLİK


6 ERKAN BULUT


7 ALİ HOROZ


8 OSMAN ÖZDEMİR



DEVELİ


KONTENJAN


1 İSMAİL YAZICI


2 İSMAİL İZMİRLİ


3 HAKAN İSMET MEDENİ


ASİL


1 TUFAN NAYMAN


2 ALİ KABAK


3 MUSTAFA TEMUR


4 ŞERİFE PARLAK


5 NEJLA KELEŞ


6 SELİM AKDOĞAN


7 CUMA ÖZDEMİR


8 ADEM SİNİN


9 ADNAN SEZER


10 MUSTAFA DİNÇ


11 HACI MURAT GÜLLÜ


12 MEHMET TUNA


13 AHMET GÖNEN


14 KELAMİ PAKSOY


15 ŞABEN ÇETİN


16 MUSTAFA EKEN


17 AYHAN ŞAHBAZ


18 KÜBRA VEKLİ


19 HARUN YAVAŞ


20 METİN TARHAN


21 SAMİ BÜLBÜL


22 VEYSEL ZABIN



FELAHİYE


KONTENJAN


1 MENDERES AÇIKGÖZ


ASİL


1 RAMİS KÜCÜ


2 SEDAT BOZKURT


3 OSMAN SEME


4 HÜSEYİN ERKOÇ


5 CEMAL ACER


6 MEHMET KAYA


7 YÜKSEL YILMAZ


8 CEMAL BELEK



HACILAR


KONTENJAN


1 YUSUF ÖZKAYA


ASİL


1 AHMET BOSTANCI


2 BEKİR TUĞRUL


3 ÖMER PINAR


4 YUSUF HAKAN ÖZDEMİR


5 HALİT AYSU


6 FAZİLET KAHRAMAN


7 MUSTAFA GÜRBÜZ


8 YASİN MUTLU


9 Murat ALAĞAŞ


10 YAŞAR NURSAÇAN



İNCESU


KONTENJAN


1 MUSTAFA


KOCASİNAN


KONTENJAN


1 BEKİR YILDIZ


2 ŞERİFE BOZDOĞANLI


3 AHMET KÜRTÜNCÜ


4 AHMET YÜKSEK


ASİL


1 MUAMMER KILIÇ


2 CENGİZ EKİCİ


3 HACI ÇEVİKEL


4 RÜBBİYE REYHAN NALBANTOĞLU


5 MEHMET BERK


6 MUSTAFA DULDA


7 RAHMİ HAMURCU


8 BEHÇET ŞAFAK


9 MUSTAFA GÜLDÜOĞLU


10 HAYRETTİN SEYHAN


11 MUTLU ÖNAL


12 ARİF BALKAYA


13 HACI ERSU


14 NURİYE ÇETİN


15 SEDAT KILINÇ


16 İZZET BUZKAN


17 FİLİZ ERTÜRK


18 AYSEL DANACI


19 EKREM ŞAHİN


20 AHMET AYDIN


21 EMRE İŞLERTAŞ


22 HALUK SEZAİ EKŞİ


23 SÜLEYMAN AKINCI


24 SEYHAN ARİFOĞLU


25 RAMAZAN EREN


26 ÖMER FARUK PALA


27 MUHARREM BAYRAK


28 HAYATİ KARAASLAN


29 VELİ DEMİR


30 HANİFE FİTİL


31 NAİM ÖZKÖK


32 TAMER KILIÇ


33 HACI MEHMET EKMEKYERMEZ



MELİKGAZİ


KONTENJAN


1 MUSTAFA İNCEOK


2 KENAN AKAR


3 NURİYE ŞİMŞEK


4 MEHMET CEYLAN


5 FATMA KABAK


ASİL


1 MEHMET SAVRUK


2 HASAN NURİ KUŞ


3 SAMİ YAĞMUR


4 HÜSEYİN MERCAN


5 AHMET TURAL


6 KASIM BALCI


7 NUSRET UĞURLU


8 DUYGU HOROZ


9 MEHMET BERK


10 MUHAMMED EMRE ÇAMDALI


11 CAFER AKBIYIK


12 MUSTAFA ÇAĞAN


13 HALİL ÖZDEMİR


14 BENGÜ SERPİL


15 AHMET CANLEBLEBİCİ


16 RIFAT HERDEM


17 CELAL HASNALÇACI


18 MEHMET ÇİFÇİ


19 SİNAN TAŞPINAR


20 RIFAT AÇIKGÖZ


21 ADNAN HÜSREVOĞLU


22 AHMET HİDAYET KİRAZ


23 SERDAR KAVAFOĞLU


24 İSMAİL ÜNALMIŞ


25 İSMET ELMAAĞAÇLIOĞLU


26 EMİR NAMALDI


27 ÖMER ÖZER


28 ALİM TAN


29 HACI ÖZTÜRK


30 AHMET ONUR BAŞKAL


31 AHMET YILDIZ


32 AHMET EMİRBAŞOĞLU


33 HASAN TÜRKÜM


34 MEHMET MERT ŞAHİN


35 HAMDİ SELVİ


36 İHSAN NURSAÇAN


37 ÖMER ÇAKIR


38 AHMET BEYDÜZ


39 NEVZAT BARBAROS


40 İBRAHİM SEÇİLİR



PINARBAŞI


KONTENJAN


1 SEZGİN ÖZÇELİK


2 SÜLEYMAN ŞAHAN


ASİL


1 CAHİT ATAV


2 İZHAN BAYKAL


3 HÜSEYİN ACAR


4 ADNAN YUNSUROĞLU


5 ÖZCAN AKKAYA


6 BÜNYAMİN BEDİR


7 NESİRİN KEDEROĞLU


8 MİKDAT TOSUN


9 KEMAL ÇADIR


10 DURMUŞ ÇOŞKUN


11 BEKİR MAĞARA


12 MAHİR TOK


13 MEHRALİ ÖZSOY



SARIOĞLAN


KONTENJAN


1 NURİ BAKIR


ASİL


1 ALİ ÖZYURT


2 İRFAN ÖZKAN


3 AHMET UZUN


4 NALAN UZUN


5 MUSTAFA BAYDAN


6 ARİF SOYTÜRK


7 MUSTAFA DURAN


8 NEJDET KOÇ


9 MEVLÜT ÜNSAL


10 KENAN AKKOYUN



SARIZ


KONTENJAN


1 ÜMİT ÇOŞKUN


ASİL


1 KÜRŞAT ERKEK


2 SALİH DORUK


3 HÜSEYİN EKİNCİ


4 İLHAN KOYUNCU


5 GÜRSEL GÜRBÜZ


6 ALİ UĞUR CANPOLAT


7 SEBAHAT COŞAR


8 DURSUN ÖZDEMİR


9 MUSTAFA TAPAN


10 EMRAH DAL



TOMARZA


KONTENJAN


1 CEMİL BAYRAM


2 KEMALETTİN IŞIK


ASİL


1 YAKUP GÖKTAŞ


2 ÜNAL YAĞMUR


3 RAMAZAN ARSLANTAŞ


4 MUSTAFA AVCI


5 İBRAHİM BULDURUÇ


6 ADEM KILIÇ


7 MUSTAFA ÜNAL


8 YÜKSEL ÜSTÜN


9 FATİH KAYGISIZ


10 BEKİR DEMİR


11 ADEM TÜKENMEZ


12 MUSTAFA İLHAN HELVACIOĞLU


13 TALİP KARAOĞLAN



TALAS


KONTENJAN


1 EMİNE TİMOÇİN


2 ZAFER PAMUK


3 MUSA SOYKARCI


ASİL


1 RAGIP DOST


2 ORHAN SAY


3 HAMİ TÜRKYAR


4 İBRAHİM ATA


5 ÜMİT DİLCİ


6 YÜKSEL SUNGUR


7 CUMHUR YILDIZ


8 SELÇUK ÇAĞAN


9 KEREM ÖZDEN


10 ÇAĞRI DAŞAN


11 ÖMER UĞURLU


12 ALAADDİN CANIPEK


13 MÜJDAT YILMAZ


14 AYTAÇ KIRMİZİTAŞ


15 MURAT İLHAN


16 DUYGU İNCE


17 SUAT ERDOĞAN


18 HALİL GEDİKBAŞ


19 MEHMET KISMET


20 ENES ERTUĞRUL KALIN


21 YAVUZ İNCEDAYI


22 MUSA BURAK SARIALAN


23 HÜSEYİN BAYRAM


24 OSMAN PARLAK


25 ALİ DEMİR


26 MUSTAFA İPEK


27 BATUHAN TAHA ARIK


28 HACI HÜSEYİN DURUSU



YAHYALI


KONTENJAN


1 AHMET BÜBER


2 MERAL KOŞAR


ASİL


1 YAKUP TEZCAN


2 MENDERES YILDIRIM


3 SAMİ ÜSTÜNDAĞ


4 HACI BABA LALE


5 SABRİ ÇAKIR


6 ADNAN CULHA


7 YAŞAR YALÇIN


8 ABDİ DAĞCI


9 ADEM SARIÇİÇEK


10 HÜSEYİN YENİÇERİ


11 FERHAT AKCAN


12 VAHDETTİN MARANGOZ


13 ÖMER CİHAT BÜBER



YEŞİLHİSAR


KONTENJAN


1 FATİH TANŞU


ASİL


1 İLYAS EMRE


2 HARUN BAYRAM


3 BURHANETTİN BOLAT


4 MEHMET TEKATLI


5 ASIM ÖZTOPRAK


6 BAYRAM ÇAKIR


7 BETÜL KARAKUŞ


8 HÜSEYİN EKER


9 ALİ MALKOÇ


10 İLYAS KARAGÖZ

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:51
  1. doğa

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