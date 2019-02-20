Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Çetin Nazik, basınla buluştu

Kars’ta AK Parti Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu,adaylıktan çekilirken,Cumhur İttifakı’nın adayı olarak MHP’den Çetin Nazik, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde diğer partilerin adayları ile yarışacak.

Cumhur İttifakı’nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Seçim Koordinasyon Merkezi’nde gazetecilere açıklamada bulunan Çetin Nazik, Kars’a devletin elinin uzandığını ve 31 Mart’tan sonra Karslılara gerçek anlamda hizmet geleceğini söyledi.

Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, “Serhat şehrimize devlet sahip çıkmıştır. Serhat şehrimize devletin eli Cumhur İttifakı olarak beni aday göstermişlerdir. Peki Cumhur İttifakı ne anlama geliyor? Cumhur İtttifakı şu anlama geliyor. Biz hükümetimizle, genel merkezimizle birlikte hep beraber iktidarında güzünden faydalanarak Kars’ı hak ettiği yere getirmek için bir karar verilmiştir. Birlik, beraberlik ve hiçbir etnik yapı hesabı yapılmadan deverli başkanlar Kars’ımızı gucaklamış ve bize böyle bir görev vermiştir. Bizde bunun bilinciyle hareket edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime gireceklerinin altını çizen Çetin Nazik, Karslıların sandıkda kendilerine görev vereceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Cumhur İttifakı’nın gücüyle Kars’ı hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Karslıların kaybedecek zamanlarının olmadığını vurguladı.