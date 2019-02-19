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Cumhur İttifakı’nın adayı Zeki Kayda başvurusunu yaptı

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Salihli Belediye Başkan Adayı MHP’li Zeki Kayda, seçim kuruluna resmi başvurusunu yaptı.

19 Şubat 2019 Salı 11:55
Cumhur İttifakı’nın adayı Zeki Kayda başvurusunu yaptı

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Salihli Belediye Başkan Adayı MHP’li Zeki Kayda, seçim kuruluna resmi başvurusunu yaptı.


Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Salihli Belediye Başkan Adayı MHP’li Zeki Kayda, başvuru evraklarını Salihli Seçim Kurulu Müdürü Kemal Bakmaz’a, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ve partililerle birlikte teslim etti.


Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi adaylarınında başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Kayda, "Salihli’yi Cumhur İttifakı olarak yöneteceğiz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele Salihli’yi değiştirdiklerini belirten Başkan Kayda, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem de Cumhur İttifakı ile Salihli’yi değiştirmeye devam edeceğiz. Salihli’yi getirmiş olduğumuz noktadan daha ileriye götüreceğiz. Hedeflerimizin en büyüğü ise Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin kişiye iş istihdamı sağlamaktır" şeklinde konuştu.


Birlikteliğin ülkenin bekası için çok önemli olduğunu belirten Kayda, "Bizde Cumhur İttifakı’nın başarısı için Salihli’de AK Parti ve MHP olarak kenetlendik. Bu yolculuk başladı. Salihli’nin değişim rüzgarı Cumhur İttifakı ile devam edecek" şeklinde konuştu.


Cumhur İttifakı olarak Salihli’de tek liste olarak seçime gireceklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç da, "Listemizi temsil ettik, bundan sonraki sürecimizde belediye başkanımız Zeki Kayda ile birlikte; el ele, kol kola, omuz omuza birlikte tüm kapıları çalıp, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğinin Salihli’de daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum. Biz Salihli’de başarılı olacağımıza inandık, sizlerinde inanmasını istiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa giderek Cumhur İttifakı adayımız Zeki Kayda ve meclis üyelerimize oy vermeye davet ediyorum" dedi.


MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ise şöyle konuştu:


"Allah’ın izni ile bu seçimleri el birlik kazanacağız. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok, biz eminiz. Cumhur İttifakı’nın Salihli’ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:55
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