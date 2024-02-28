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Gündem Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız
Gündem

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız

Yeniakit Publisher
2024-02-28 15:57:00 -
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı tüketiyor. 31 Mart'tan sonra vatandaşı zengin edeceğiz. Vatandaşı yolarak değil, vatandaşın hakkını hukukunu koruyarak. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız.' dedi.

Altınok, Mamak'ta Servis Araçları Odası üyeleriyle bir araya geldi ve Akyurt'ta MHP Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen Otonomi buluşmasına katıldı.

Mamak'ta servis şoförlerine hitap eden Altınok, son yıllarda Ankara'da trafiğin çoğaldığını belirterek, yeni yollar, yeni bulvarlar, metrolar, alt geçitler, üst geçitler, köprülü kavşaklar yapılmazsa Ankara trafiğinin İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale geleceğini söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ben hizmet yapmadım yardım yaptım" dediğini aktaran Altınok, "Böyle bir şey yok. Bir büyükşehir belediye başkanı bunu söyler mi? Biz yıllardır yapıyoruz. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz. Verilen yardımlar daha önce yüzde 8 veriliyormuş, yüzde 4'e düşmüş. Ankaralının yüzde 96 parası nerede? 300 milyar 5 yılda harcanan bütçe var." diye konuştu.

"Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız"

Ankara'nın fakirleştiğini ve sanayi siteleri, fuar alanı ile zenginleşebileceğini kaydeden Altınok, Akyurt'ta fuar alanı açılmış olsaydı Ankara'ya yılda 1 milyon turist geleceğini, milyarlarca döviz getirisi sağlayacağını ve en az 250 bin kişiye de iş imkanı oluşacağını vurguladı.
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Katılımcılara "Su faturalarınız ne kadar geliyor?" diye soran Altınok, "Şu an Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı tüketiyor. 31 Mart'tan sonra vatandaşı zengin edeceğiz. Vatandaşı yolarak değil, vatandaşın hakkını hukukunu koruyarak. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız." ifadesini kullandı.

Akyurt'ta da Otonomi buluşmasında motorlu taşıt satıcılarıyla bir araya gelen Altınok, göreve gelmeleri durumunda Ankara'da 10 yeni organize sanayi bölgesi kuracaklarını, böylece yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlanabileceğini aktardı.

Turgut Altınok, Esenboğa Havalimanı metrosunun projesinin hazır olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ödeneğin 2024 bütçesine dahil edildiğini belirtti.

Altınok, Akyurt'ta fuar alanı yapılmasına ilişkin, "Sosyal medyaya harcadıkları parayı yatırıma dönüştürselerdi, şu an Akyurt fuar alanı biterdi. Hilal (Ayık) Başkanımızın dediği 'büyükşehrin hissesine düşen 600 milyon lira'. Ben veremem demiş (Yavaş) 600 milyon lira. Duvarlara astığı resimlerin parasıyla fuar alanı biterdi." sözlerini sarf etti.

Turgut Altınok'a, programlarında AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Altındağ Belediye Başkanı ve Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan eşlik etti.

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