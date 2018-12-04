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Cumhur ittifakında oylar böyle hesaplanacak

Yerel seçimlerde ittifak yapacak olan AK Parti ile MHP'nin başkan adaylarının tespiti için çalışmalarda sona gelindi. Parti yetkilileri, meclis üyeliğinde iki ayrı liste formülü geliştirildi.

04 Aralık 2018 Salı 16:20
Cumhur ittifakında oylar böyle hesaplanacak

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP, belediye başkan adaylarının tespiti için çalışmaya devam ederken, meclis üyeliğinde 2 ayrı liste formülü benimsendi.

31 Mart için ittifak çalışmalarına devam eden AK Parti ve MHP'de çalışma ilerliyor. Adaylıklar konusunda farklı formüller üzerinde durulan çalışmada belediye meclis üyeliklerinde iş birliğinin nasıl gerçekleşeceği netleşiyor. Yeni Şafak’tan Nur Banu Aras’ın haberine göre; AK Parti ve MHP meclis üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girecek. Böylelikle partilerin yerel seçimlerde ittifak yaptıkları seçim bölgelerinde aldıkları oy oranı da belli olacak.

Liderlere sunulacak

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz'ın yürüttüğü çalışmada sona yaklaşıldı. İki isim çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunacak.

Anlaşmaya varıldı

İki ismin üzerinde çalıştığı formül de belediye meclis üyelikleri de yer alıyor. AK Parti ve MHP'nin aday çıkarmayacağı seçim bölgesinde belediye meclisi üyelerinin adaylıklarının ne şekilde olacağı üzerinde anlaşmaya varıldı.

Kimin ne kadar aldığı belirlenecek

İki parti de meclis üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girecek. Meclis üyeliklerinde her partinin kendisine verilen oylar dikkate alınacak. Böylelikle partilerin yerel seçimlerde ittifak yaptıkları seçim bölgelerinde aldıkları oy oranı da belli olacak. Partinin aldığı oy meclis üyelikleri oyu olacağı için büyükşehirlerde aday göstermeyen partinin oyu negatif etkilenmeyecek.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:20
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. yerel seçimler
  4. AK Parti-MHP oyları nasıl hesaplanacak

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