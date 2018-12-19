Cumhur İttifakı'nda geri sayım başladı

MHP ile yürütülen Cumhur İttifakı kapsamında değerlendirilen bazı büyükşehirler dışında tüm illeri açıklayan AK Parti’de ilçelere yönelik çalışmanın da büyük oranda tamamlandığı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan’ın programına göre ilçelerle ilgili açıklamanın önümüzde hafta yapılabilir. Ankara’da Etimesgut ve Polatlı’yı elinde bulunduran MHP’nin, yine bu ilçelerde devam etmesi üzerinde duruluyor. Üçüncü bir ilçe olarak Gölbaşı üzerinde de değerlendirme yapıldığı ifade ediliyor.

MHP'de çalışmalar sürüyor

İstanbul’da da MHP’nin başkan adayının kendilerinden gösterilmesini istediği ilçelerin olduğu belirtiliyor. Mersin ve Adana gibi MHP adayının destekleneceği illerde, mevcut durumda ilçeler hangi partideyse o partinin adayıyla devam edilmesi eğiliminin sürdüğü ifade ediliyor.