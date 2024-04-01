Cumhur İttifakı’nda 31 Mart tablosu! AK Parti 12 büyükşehir kazandı

AK Parti 31 Mart seçimlerinde ilk kez seçim yarışını CHP’nin ardından ikinci sırada tamamladı. 2019’da kazandığı 14’ü büyükşehir 39 il belediyesinin 18’ini kaybederken, Yeniden Refah Partisi (YRP) AK Parti’ye tüm kalelerinde en çok kaybettiren parti oldu. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin ise 2019 seçimlerinde kazandığı 11 ilden 5’i CHP’ye, 2’si de AK Parti’ye geçti. Hatay’da, son sandıkların açılmasıyla birlikte seçimi AK Parti kazandı.

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) oluşan Cumhur İttifakı, sandıkların yüzde 85’inin açıldığı saat 00.00 itibarıyla yüzde 41’lik oy oranıyla seçim yarışını ilk kez muhalefetin arkasında tamamladı. Dünkü seçimlerde AK Parti, yüzde 36,00’lık oy oranıyla 12 büyükşehir, 12 il, 360 ilçe ve 122 belde olmak üzere toplam 506 belediye kazandı. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 8 il, 121 ilçe ve 54 belde olmak üzere 183 belediye sahibi oldu. Üç büyükşehirde de AK Parti açısından 2019’daki tablo değişmedi.

İller el değiştirdi

AK Parti, dünkü seçimlerde Adıyaman, Afyon, Balıkesir, Bursa, Denizli, Giresun, Kırıkkale, Kilis, Uşak ve Zonguldak’ı CHP’ye; Gümüşhane ve Tokat’ı MHP’ye; Ağrı ve Muş’u DEM Parti’ye; Nevşehir’i İYİ Parti’ye; Yozgat ve Şanlıurfa’yı ise Yeniden Refah Partisi’ne kaptırırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin elindeki Manisa, Amasya, Bartın, Kastamonu ve Kütahya da CHP’ye geçti. Karabük ve Bayburt’ta ise oylar MHP’den AK Parti’ye kaydı. Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de MHP 2019 seçimlerine göre 14 puan kaybederek yüzde 40 oy aldı ancak seçimi birinci tamamladı.

2019 yerel seçimlerinin ardından haklarında açılan “terör” davaları ve tutuklamalar nedeniyle belediye başkanları görevden el çektirilen ve yerlerine kayyum atanan illerde yine DEM Parti adayları kazandı. Kayyum ile yönetilen Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Mardin, Siirt ve Van’da AK Parti yine kaybetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felâketinden etkilenen 11 ilin 5’inde AK Parti yeniden birinci parti çıktı. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Elazığ’da en yüksek oyu AK Parti alırken, Adıyaman, Adana ve Kilis’i CHP; Osmaniye’yi MHP; Diyarbakır’ı DEM Parti, Urfa’yı ise Yeniden Refah Partisi kazandı. Hatay’da, son sandıkların açılmasıyla birlikte seçimi AK Parti kazandı.

MHP iki büyükşehiri kaybetti

AK Parti, dünkü seçimlerde Manisa ve Mersin Büyükşehir belediyelerinde MHP adayını desteklemişti. MHP’li adaylar bu iki ilde de yüzde 30 oy oranını aşamadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da MHP’li Cengiz Ergün CHP adayının 27 puan gerisinde kaldı. MHP’nin aday çıkarmadığı Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kırşehir, Sinop, Yalova ve Zonguldak’ta CHP; Ağrı, Batman, Hakkâri, Iğdır, Muş, Siirt ve Tunceli’de DEM Parti kazandı. MHP’nin AK Parti adaylarını desteklediği Bingöl, Bitlis, Çorum, Rize ve Şırnak’ta ise AK Parti adayları seçimi galip tamamladı.

Bıçak sırtı iller

2019 seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin bıçak sırtı yarıştığı iller Kütahya, Aksaray, Bartın, Elazığ, Isparta, Karabük ve Karaman olmuştu. Dünkü seçimlerde Kütahya ve Bartın CHP’ye geçerken; Aksaray, Elazığ ve Isparta AK Parti’de Karaman ise MHP’de kaldı. Karabük ise MHP’den AK Parti’ye geçti.

Balıkesir ve Bursa sürprizi

Afyonkarahisar’da “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” diyen CHP’nin adayı Burcu Köksal’ın aldığı yüzde 50,5’lik oya karşı AK Parti’nin Afyon adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 32 oy alarak kaybetti. Bolu’da Suriyelilere yönelik açıklamalarıyla öne çıkan CHP’nin adayı Tanju Özcan karşısında AK Parti’nin adayı Muhammed Emin Demirkol yalnızca yüzde 28,6 oy alabildi. Balıkesir’de 2019 seçimlerinde CHP aday çıkarmamış; İYİ Parti’nin adayını desteklemiş ve Millet İttifakı kıl payı bir farkla Balıkesir’i AK Parti’ye kaptırmıştı. Seçimi kaybeden İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok daha sonra AK Parti’ye katılmıştı. Balıkesir’de seçim sonucu merakla bekleniyordu. Dün, AK Parti ancak yüzde 40 oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetti. Bursa’da ittifakla girilen 2019 seçimlerinde AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş CHP’nin adayı Mustafa Bozbey karşısında 2,5 puan farkla kazanmıştı. Dünkü seçimlerde iki başkan adayı tekrar karşı karşıya geldi. Bursa’da bu kez CHP adayı 9 puan farkla AK Parti’yi geride bırakarak belediyeyi kazandı. Antalya’da DEM Parti’nin muhalefetine rağmen CHP, Muhittin Böcek’i yeniden aday göstermişti. AK Parti ve MHP’nin ittifak yaptığı Antalya’da Cumhur ancak yüzde 39,84 oy oranına ulaşarak ikinci olabildi. Belediye CHP’de kaldı. AK Parti dünkü seçimlerde İzmir’den Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı aday göstermişti. 2019 seçimlerinde yüzde 38,70 oy alan AK Parti, dünkü seçimlerde Dağ ile yüzde 37’yi aşamadı. CHP, Eskişehir’de 1999 yılından bu yana 5 kez belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen’i bu seçimlerde aday göstermemişti. AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu Eskişehir’de yüzde 38,83 oy topladı ancak CHP, yüzde 49,81’lik oy oranıyla birinci olmayı başardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli’nin yüzündeki morluk dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada Bahçeli’nin evinde kaza geçirdiğini söyledi. Büyükataman, “Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı” dedi.