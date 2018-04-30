Cumhur İttifakı’na karşı terör ittifakı

15 Temmuz’da büyük bir beka sorunu ile yüzleşen Türkiye siyasetinde AK Parti ve MHP’nin ortaya koyduğu vizyon birlikteliği; terör örgütlerini adeta kudurtuyor. 24 Haziran’ı kendileri için bir milat olarak gören PKK-FETÖ ve DHKP-C gibi kanlı terör örgütleri Cumhur İttifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini isteyen açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin büyümesini engellemek için her türlü saldırıyı yapan eli kanlı terör örgütleri ve siyasi uzantıları, birçok cephede istiklal mücadelesi veren Türkiye’nin yeniden dirilişine karşı direniş çağrısı yaptı.

İTTİFAKA EN ÇOK ONLAR SEVİNDİ

Ülkenin milli birlik ve beraberliğini düşünen, büyük Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyen AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı erken seçim için geri sayıma hazırlanırken, HDP barajı aştı diye pilav dağıtan, terörist cenazelerinde boy gösteren CHP ve İP’in ittifakı ise vücut bulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen CHP ve İP ittifakı; 7 Haziran seçimlerinden 24 Haziran seçim kararına kadar Türkiye’nin, kendi sınırlarını savunmakta olan devlet pozisyonundan çıkıp, terör ve teröristleri sınır ötesinde takip edecek pozisyona gelmesinden rahatsız olan şer cephesini sevindirdi.

FETÖ: ERDOĞAN YÖNETİMİ YIKILSIN

17/25 Aralık darbe girişiminden sonra devreye soktukları manipülasyon ve yönlendirme aracı olan ‘’Fuat Avni’’ hesabının yöneticisi olduğu belirlenen firari Said Sefa, Twitter hesabından, yaptığı açıklamada, “Erdoğan yönetimi bu haliyle devam ettiği sürece KHK mağdurları mağdur olarak kalmaya devam edecek. Onlar için herhangi bir umut ışığı görmüyorum ama Erdoğan yönetimi, öyle ya da böyle devrildiği andan itibaren bugünden itibaren başvurularının hepsinin dikkate alınacağını ve haksızlıklarının giderileceğini düşünüyorum. O yüzden bu lanetli iktidarın bu laneti ülke üzerinden kalksın” dedi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının ardından “iktidar değişimi” beklentisine giren FETÖ’cü Enes Kanter de, sosyal medyada provokatif paylaşımlara imza attı. “Hazır mısın Türkiye” mesajıyla 24 Haziran’dan sonra Türkiye’ye döneceğini ima eden FETÖ’cü Kanter, THY’nin İstanbul seferini işaret ettiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

PKK: ERDOĞAN’A KARŞI BİRLEŞELİM

Terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosundan çocuk katili Cemil Bayık ise, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka karşı birleşme çağrısı yaptı. Terörist Bayık, terör destekçilerinden Cumhur İttifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi. “Erdoğan ve Bahçeli ile hep birlikte mücadele edeceğiz” diyen teröristbaşı, Cumhur İttifakına karşı birleşenlere dış güçlerin destek vereceğini söyledi. Bayık’ın açıklamaları FETÖ-PKK gibi terör örgütlerinin ve içerdeki uzantılarının aynı anda harekete geçerek Cumhur İttifakına karşı nasıl birleştiğini de gözler önüne serdi.