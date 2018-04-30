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Cumhur İttifakı’na karşı terör ittifakı

Birçok cephede istiklal mücadelesi veren Türkiye’nin yeniden dirilişini sağlayacak 24 Haziran seçimleri için birleşme çağrısında bulunan PKK-FETÖ ve DHKP-C gibi kanlı terör örgütleri, Cumhur İttifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:56
Cumhur İttifakı’na karşı terör ittifakı

15 Temmuz’da büyük bir beka sorunu ile yüzleşen Türkiye siyasetinde AK Parti ve MHP’nin ortaya koyduğu vizyon birlikteliği; terör örgütlerini adeta kudurtuyor. 24 Haziran’ı kendileri için bir milat olarak gören PKK-FETÖ ve DHKP-C gibi kanlı terör örgütleri Cumhur İttifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini isteyen açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin büyümesini engellemek için her türlü saldırıyı yapan eli kanlı terör örgütleri ve siyasi uzantıları, birçok cephede istiklal mücadelesi veren Türkiye’nin yeniden dirilişine karşı direniş çağrısı yaptı.

İTTİFAKA EN ÇOK ONLAR SEVİNDİ

Ülkenin milli birlik ve beraberliğini düşünen, büyük Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyen AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı erken seçim için geri sayıma hazırlanırken, HDP barajı aştı diye pilav dağıtan, terörist cenazelerinde boy gösteren CHP ve İP’in ittifakı ise vücut bulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen CHP ve İP ittifakı; 7 Haziran seçimlerinden 24 Haziran seçim kararına kadar Türkiye’nin, kendi sınırlarını savunmakta olan devlet pozisyonundan çıkıp, terör ve teröristleri sınır ötesinde takip edecek pozisyona gelmesinden rahatsız olan şer cephesini sevindirdi.

FETÖ: ERDOĞAN YÖNETİMİ YIKILSIN

17/25 Aralık darbe girişiminden sonra devreye soktukları manipülasyon ve yönlendirme aracı olan ‘’Fuat Avni’’ hesabının yöneticisi olduğu belirlenen firari Said Sefa, Twitter hesabından, yaptığı açıklamada, “Erdoğan yönetimi bu haliyle devam ettiği sürece KHK mağdurları mağdur olarak kalmaya devam edecek. Onlar için herhangi bir umut ışığı görmüyorum ama Erdoğan yönetimi, öyle ya da böyle devrildiği andan itibaren bugünden itibaren başvurularının hepsinin dikkate alınacağını ve haksızlıklarının giderileceğini düşünüyorum. O yüzden bu lanetli iktidarın bu laneti ülke üzerinden kalksın” dedi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının ardından “iktidar değişimi” beklentisine giren FETÖ’cü Enes Kanter de, sosyal medyada provokatif paylaşımlara imza attı. “Hazır mısın Türkiye” mesajıyla 24 Haziran’dan sonra Türkiye’ye döneceğini ima eden FETÖ’cü Kanter, THY’nin İstanbul seferini işaret ettiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

PKK:  ERDOĞAN’A KARŞI BİRLEŞELİM

Terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosundan çocuk katili Cemil Bayık ise, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka karşı birleşme çağrısı yaptı. Terörist Bayık, terör destekçilerinden Cumhur İttifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi. “Erdoğan ve Bahçeli ile hep birlikte mücadele edeceğiz” diyen teröristbaşı, Cumhur İttifakına karşı birleşenlere dış güçlerin destek vereceğini söyledi. Bayık’ın açıklamaları FETÖ-PKK gibi terör örgütlerinin ve içerdeki uzantılarının aynı anda harekete geçerek Cumhur İttifakına karşı nasıl birleştiğini de gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:56
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. FETÖ
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. MHP
  7. AK Parti
  8. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

  • ALİ YELLİKAYAALİ YELLİKAYA35 dk önce
    ... tarafınızı belli edin ama aşırıya kaçmayın. dolduruş, dolmuş, korkutma tayyipten önceki devrin işleriydi. bu devirde sevgi muhabbetakıl özgürlük milli birlik birlikte ilerlemecilik vurgusu daha doğru bir tutum kanatindeyim.
  • masallahmasallah35 dk önce
    Ülkeyi yüzmilyarlarca dolar borca sokup yüzmilyar dolar faiz ödeyen, kurumlarını satan, ülkeye milyonlarca mülteci dolduran, dünyada kavga etmediği ülke kalmayan yönetim gitsin, yerine ülkeyi Türk milletinin menfaatine yönetecek olanlar gelsin. Kişiler önemsizdir, fikirler önemlidir.
  • Hy-hyHy-hy55 dk önce
    İstediğiniz kadar yırtının şeytanın gayrimeşru piçleri,bir özlü söz derki"mâbada giren şemsiye açılmazmış".
  • she-ezshe-ez1 sa önce
    Muhamed Uzun ama aklin kisa. Sadece ve sadece diktatörlüklerde iktidarin yolunda gitmeyenler vatan haini olarak nişanlanılar, tıpkı bu kısa kafanla yaptıgın gibi
  • mniksekmniksek1 sa önce
    BU FOTOĞRAFLARDA KARAMOLLAOĞLU NEDEN YOK, ASIL BİRLEŞTİRME ORGANİZASYONUNU KARAMOLLAOĞLU ÜSTLENDİ..
  • Yozgatlı Yozgatlı 1 sa önce
    ...ürür.kervan yürüyecek Türk Milleti kararını verdi Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah’ın izni ile
  • HACIHACI1 sa önce
    Lanetli fetonun lanetli çocukları,lanetli ortakları.O defteri tekrar açmaya kalkmanız bundan sonra soyunuzun kuruması anlamına gelir.
  • FerhatFerhat1 sa önce
    ... fetö ve pkk ile aynı yatakta segilmiydi
  • AlperAlper1 sa önce
    FETö de ilk refarandumda öyle demişti de HSYK,yı ele geçirmişti.Bize oy vermeyen vatan haini,terörist vb.noktasına geldiniz ya..Namert vergileri nereye gitti?Türkiye düşmanlarından alınanfaizli 700 milyar dolar nereye gitti?Siz bunlara cevap verin önce.
  • serkanserkan2 sa önce
    şimdi olaya tersinden bakalım bu örgüt dese ki cumhur ittifakını destekleyin o zaman cumhur ittifakı terörist mi olacak KOMİK DEĞİL miAdı üstünde terörist grup bunlar
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