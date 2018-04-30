Cumhur İttifakı’na 5 yıllık süreç

Seçimlere ittifak yaparak girme kararı alan AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na ilişkin protokolün hazırlıkları başladı. AK Parti ile MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonu, Cumhur İttifakı protokolünü hazırlayıp önce liderlerin onayını alacak, ardından da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunacak.

YSK, örnek bir seçim ittifakı protokol taslağı hazırlayarak siyasi partilere gönderdi. Taslakta, ittifak yapan siyasi partilerin isimleri, varsa ittifak unvanı ve ‘diğer hususlar’ başlığı altında ittifakta yer verilecek ilkelerle ilgili bir bölüm bulunuyor. Protokol örneğinde, ittifak yapan siyasi partilerin genel başkanları için imza sütunu da yer alıyor.



YSK’nın siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesine yönelik esas ve usulleri belirlemesinin ardından da, AK Parti ve MHP’nin Millî Mutabakat Komisyonu üyeleri YSK’ya verilecek ittifak protokolünde yer alacak ilkelerin taslağını oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, Cumhur İttifakı unvanı ile hazırlanacak protokolde, AK Parti ve MHP’nin ittifak yapma gerekçelerine yer verilecek. 2-3 sayfadan oluşması planlanan protokolde, 15 Temmuz vurgusu yapılarak iki partinin o tarihten bu yana iş birliğini sürdürdüğünün altı çizilecek. Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı problemlere dikkat çekilerek bunların aşılması için birlikte hareket edileceği belirtilecek. MHP lideri Bahçeli’nin seçimlerden sonraki 5 yıllık süreçte de AK Parti ile iş birliğinin süreceğine ilişkin açıklamasına dayanarak, protokolde bu ittifakın seçim sonrasında da devam edeceğine yer verilebileceği belirtiliyor. Protokolde seçim sonrası döneme ilişkin iki partinin iş birliği konusunda ifadelerin yer alıp almaması konusunda henüz karar verilmediği, bunun liderler arasındaki görüşmelerden sonra netlik kazanacağı kaydediliyor.



Millî Mutabakat Komisyonunun hazırlayacağı ittifak protokolüne son şekli liderler tarafından verilecek ve genel başkanların imzalamasından sonra, 6 Mayıs’a kadar YSK’ya sunulacak.