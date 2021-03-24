Cumhur İttifakı sürecek mi? Cumhur İttifakı nedir ne zaman kuruldu?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefler ve Cumhur İttifakı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Peki, Cumhur İttifakı sürer mi?

Cumhur İttifakı sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız" dedi.

Erdoğan, "Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin, İstiklal Marşı'mızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalıdır" diye konuştu.

Cumhur İttifakı nedir ne zaman kuruldu?

Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi. Büyük Birlik Partisi (BBP) de ittifaka katıldı. 23 Kasım 2018'de kurulan Yeniden Refah Partisi (YRP) Cumhur İttifakına desteğini açıkladı.

Rakip olarak 3 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından Millet İttifakı kuruldu.