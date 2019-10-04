Cumhur İttifakı soruldu! İYİ Partili isimden skandal yorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağına yönelik iddialarına "Nezaketin dışında milim kıpırdamaya ihtiyacımız yok. Tabanımız bütünüyle AK Parti karşıtı. Biz tarikat partisi değiliz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, basında çıkan "İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılacak" iddialarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili düşüncelerinin "çok net" olduğuna vurgu yapan Türkkan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Gündeme bir şey sokuşturmaya çalışıyorlar ama bizimle ilgisi yok. Yüzde 50, 40 gibi bir şeyle uğraşmıyoruz. Bu sistemi kökten reddediyor, acilen parlamenter sistem istiyoruz" dedi.

Skandal çıkış

Türkkan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1’den yüzde 40’a dönük bir revizyon yapılmasının sistemi "daha da ucube hale getireceğini" söyledi.Son dönemdeki AK Parti-İyi Parti temaslarının "nezaket" olarak görülmesini isteyen Türkkan, "Nezaketin dışında milim kıpırdamaya ihtiyacımız yok. Tabanımız bütünüyle AK Parti karşıtı. Biz tarikat partisi değiliz. Saçma tartışmalar ortaya çıkıyor, vaktimiz kayboluyor" ifadelerini kullandı.