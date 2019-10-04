0553 313 94 23

Cumhur İttifakı soruldu! İYİ Partili isimden skandal yorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edeceği yönündeki iddialara skandal bir yorum getirdi. Türkkan, 'Biz tarikat partisi değiliz' diyerek tepki çeken bir açıklama yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 18:16
Cumhur İttifakı soruldu! İYİ Partili isimden skandal yorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağına yönelik iddialarına "Nezaketin dışında milim kıpırdamaya ihtiyacımız yok. Tabanımız bütünüyle AK Parti karşıtı. Biz tarikat partisi değiliz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, basında çıkan "İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılacak" iddialarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili düşüncelerinin "çok net" olduğuna vurgu yapan Türkkan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Gündeme bir şey sokuşturmaya çalışıyorlar ama bizimle ilgisi yok. Yüzde 50, 40 gibi bir şeyle uğraşmıyoruz. Bu sistemi kökten reddediyor, acilen parlamenter sistem istiyoruz" dedi.

Skandal çıkış

Türkkan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1’den yüzde 40’a dönük bir revizyon yapılmasının sistemi "daha da ucube hale getireceğini" söyledi.Son dönemdeki AK Parti-İyi Parti temaslarının "nezaket" olarak görülmesini isteyen Türkkan, "Nezaketin dışında milim kıpırdamaya ihtiyacımız yok. Tabanımız bütünüyle AK Parti karşıtı. Biz tarikat partisi değiliz. Saçma tartışmalar ortaya çıkıyor, vaktimiz kayboluyor" ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 18:16
  1. İYİ Parti
  2. Lütfü Türkkan
  3. Cumhur İttifakı İYİ Parti
  4. AK Parti İYİ Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ istanbul Avrupa yasası projesi var mı, nasıl katılırım
    1. TOKİ istanbul Avrupa yasası projesi..
    2. Cumhur İttifakı soruldu! İYİ Partili..
    3. Terör destekçisi Sırrı Süreyya Önder..
    4. TOKİ Kayaşehir konutların inşaatına..
    5. Ekşi Sözlük'ten yeni skandal! Bu kez..
    6. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    7. EYT’lilerden Meclis’e çağrı son dakika
    8. Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet..
    9. Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi
    10. KPSS, YKS, DGS, ALES bu yıl hangi..
    11. Tohum kredisi nasıl alınır sertifikalı..
    12. AK Partili Bülent Turan'dan infaz..
    13. MHP'li Semih Yalçın'dan..
    14. Ülkede katliam gibi kaza! 21 ölü
    15. Almanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri..
    16. İzmir'de otomobil manav tezgahına..
    17. Fenerbahçe'nin eski yıldızı virüs..
    18. Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya..
    19. Kasımpaşa, Konyaspor maçı..
    20. Rum yönetimine çok net cevap: Asla..
    21. Erdoğan cuma namazı sonrası..
    22. EYT hemen çıkar mı? EYT için tarih..
    23. Sağanak yağış İstanbul'a doğru yola..
    24. Elektrik faturası düşürmenin yolu..
    25. İstanbul Üniversitesi’nden dikkat..
    26. AKM yıkıldığı zaman hiçbir gezici..
    27. Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi..
    28. CHP'li kadın encümenler ‘çiçek sulama..
    29. Ufuk Uras, 31 Mart'ta hangi partiye oy..
    30. Kahramanmaraş 3.4'lük depremle sallandı!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek