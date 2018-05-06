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"Cumhur İttifakı milli iradenin ürünüdür"

Cumhur İttifakı'nı değerlendiren AK Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem, “Cumhur İttifakı, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozacak" ifadelerini kullandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:38
"Cumhur İttifakı milli iradenin ürünüdür"

AK Parti Aydın milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından imzalanan ve BBP'nin de destek verdiği ittifak ile ilgili açıklamasında "Cumhur İttifakı, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozacak hayırlı bir ittifaktır" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ İRADENİN ÜRÜNÜDÜR"

Bu ittifakın Türkiye tarihinde gelecekte hayırla yad edilecek bir ittifak olacağını kaydeden Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu ittifak Türkiye'nin bütünlüğünü, bağımsızlığını,birliğini, diriliğini ve geleceğini tüm siyasi hesapların üzerinde tutan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yeni dönemde halkın direkt olarak seçtiği hükümeti yönetecek güçlü bir Başkan ile halkın oylarıyla seçilen daha güçlü ve istikrarlı bir parlamento Türkiye'nin çok daha hızlı gelişmesine ve büyümesine vesile olacaktır. Cumhur İttifakı, dış güdümlü 15 Temmuz hain FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yerli ve milli bir iradenin ürünüdür" dedi.

7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat anlayışı sonucu bugünlere gelindiğini kaydeden Mehmet Erdem açıklamasında "Cumhur İttifakı yeni Başkanlık Hükümeti sistemiyle Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir irade ortaya koymuştur. Dışarıdan ve içeriden her türlü saldırının yapıldığı, sırayla kirli senaryoların devreye konduğu bu hassas dönemde yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinin önemi kat be kat artmıştır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim İttifakı değil Türkiye'nin bekası için hasbi bir birlikteliktir. Seçimlerden sonra da yeni Başkanlık Hükümet Sistemi'nin tüm yapısal özellikleri ile uygulanması için devam edecek bir birlikteliktir. Halkımız sağduyusu ve ferasetiyle hasbi kurulan Cumhur İttifakıyla kirli hesaplar içerisinde kurulan ittifakları çok iyi ayırt edecek ve Cumhur İttifakı'na tam desteğini gösterecektir. Cumhur İttifakı iyi niyetle kuruldu. Hayırlı niyetle yola çıkanlar hayırlı sonuca ulaşır. Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin geleceği hayırlı ve aydınlıktır" ifadelerine yer verdi. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:38
  1. Aydın
  2. Milliyetçi Hareket Partisi
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Ak Parti Genel Merkezi
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Büyük Birlik Partisi
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Türkiye Cumhuriyeti
  9. Devlet Bahçeli
  10. Akparti
  11. BBP
  12. MHP

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