Cumhur İttifakı Manisa'da gövde gösterisi yaptı

Seçim çalışmaları kapsamında Selendi’yi ziyaret eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Selendi ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra MHP’li Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle, AK Parti Selendi İlçe teşkilatını ziyaret etti. MHP heyetini AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile AK Parti Selendi ilçe başkanı Şeref Kaçar ve partililer karşıladı.

Kula’yı ziyaret eden AKÇAY, MHP Kula ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra MHP’li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçe başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle AK Parti Kula ilçe teşkilatını ziyaret etti. MHP heyetini AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile AK Parti AK Parti Kula ilçe başkanı Ahmet Palabıyık ve Partililer karşıladı.

MHP’li Akçay, AK Parti ilçe teşkilatında Kulalılara hitap ettikten sonra MHP ve AK Partililerden oluşan yaklaşık 1500 kişilik grup yürüyüşe geçerek Kula şehitliğinde dua etti. MHP’li Akçay şehitlikten sonra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP ve AK Parti Kula ilçe başkanlarıyla MHP Kula eski ilçe başkanı Mehmet Arık’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhur İttifakı Manisa’da tüm belediyeleri kazanacaktır

Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş ve MHP Selendi ilçe teşkilatıyla AK Parti Selendi ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra Selendililere hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Türk milleti, 15 Temmuz’da birlik ve beraberlik şuuruyla FETÖ işgalini durdurmuş, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla kenetlenmiştir. 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran Seçimleriyle de bekamıza yönelik tehditleri ezmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim sonra Partim ilkesi doğrultusunda hareket eder. Ülkemizin bekası açıkça bir tehdit altındadır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakı adı altında birleşmiştir.Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbalidir, umududur.Sayın Genel Başkanımız 'Önce ülkem ve milletim' ilkesiyle ortaya koymuş olduğu Cumhur İttifakı, gücünü Türk Milletinden almaktadır. Cumhur İttifakı menfaat ve pazarlıklar üzerine kurulmuş yapay bir ittifak değildir. Ülkemizin bekası için kurulan milli bir ittifaktır. 15 Temmuz’da emellerine ulaşamayan hainler ülkemize dik çöktürmek için ekonomik operasyonlara girişmişlerdir. Türk Milleti bu hainlere geçit vermemiştir. 31 Martta yapılacak yerel seçimler ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. CHP ve İP önderliğinde kurulan zillet ittifakına HDP, PKK, FETÖ açıkça destek vermektedir. Türk Milleti 31 Mart Seçimlerinde zillet ittifakına gereken dersi verecektir. Cumhur ittifakı Manisa ve tüm İlçelerinde 31 Mart akşamı başarılı bir şekilde sandıkları patlatarak çıkacaktır.” dedi.

Cumhur İttifakı önce ülkem ve milletim diyenlerin ittifakıdır

Seçim gezileri kapsamında MHP Kula ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra AK Parti Kula ilçe teşkilatında Kulalılara hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Milli olan ittifak, tam bağımsız, önce Ülkem ve Milletim sonra Partim ve ben diyenlerin ittifakı, Cumhur İttifakıdır. Karşıda bir ittifak daha var. Bu ittifakta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), HDP ve İyi Partinin ittifakıdır. CHP, HDP ve İP'nin destekçileri de var. Bunların Trump, bazı AB ülkeleri gibi dış destekçileri de var. Bunlar pusuya yatmış dört gözle 31 Mart akşamı sandıklardan çıkacak sonucu bekliyorlar. Birde dışımızdaki düşmanlarımız ile içimizdekilerin birleştikleri bir ittifak var. PKK'sı ve FETÖ'sü de pusuya yatmış 31 Mart akşamının hesabını kitabını yapıyorlar. Bunlar İktidar düşsün, Cumhur İttifakı bozulsun, Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleyelim, Türkiye’yi Suriye, Irak gibi yapalım, anlayışı içerisindeler. Beka diyoruz beka, ama bazı zekası kıtlar, milli şuurdan yoksun kişiler beka da neymiş diyorlar. Bu bir şuursuzluk halidir. Bu Vatan, Millet, Devlet kaygısı olmayan insanların söyleyebileceği bir sözdür. Eğer ABD Başkanı Trump, Türk Lirasını ve Türkiye ekonomisini çökerteceğiz diye bir açıklama yapabiliyorlarsa bu beka tehdidi değildir de nedir? 31 Mart günü sadece belediye başkanlarınızı seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda Türkiye’nin istiklaline, istikbaline oy vereceksiniz. Yiyecek bir lokma ekmeği her zaman buluruz. Ancak vatanı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. O zaman siyasetin de, makamların da, mevkilerin de hiçbir anlamı kalmaz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi ‘ belediye mi? beka mı?’dendiğinde ‘bin defa beka’ diyoruz. 31 Mart seçimlerinde ‘ ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı’ diyoruz.” dedi

Kula ilçe teşkilatındaki konuşmalardan sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kula MHP ilçe başkanı Nazım Baytok, AK Parti Kula ilçe başkanı Ahmet Palabıyık ile MHP’li ve AK Partililerden oluşan yaklaşık 1500 kişilik Cumhur İttifakı heyeti Türk Bayraklarıyla Kula sokaklarından yürüyerek Kula Şehitliğinde dua etti. Heyet daha sonra MHP Kula eski ilçe başkanı Mehmet Arık’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.