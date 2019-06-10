Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya gelecek.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.10 Haziran 2019 Pazartesi 13:53
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya gelecek.
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