'Cumhur İttifakı bıyığı' deyip notere tasdik ettirdi

AK Parti Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, ortasını kesip kenarlarını bıraktığı bıyığını "Cumhur İttifakı bıyığı” adıyla notere tasdik ettirdi.

AK Parti Ankara aday tanıtım programına katılan Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, farklı bıyıkları ile dikkat çekti.

"Ben bu bıyığı notere tasdik ettirdim"

4 yıldır Cumhur İttifakı’na gönülden inandığını söyleyen Muhitdin Geçgin, “Ortası AK Parti, kenarı MHP, yani Cumhur İttifakı bıyığı. Ben bu bıyığı notere tasdik ettirdim. İnandığım bu dava dolayısıyla böyle bir bıyık bıraktım. Bu bıyığın başkası tarafından bırakılmasını istemiyorum, bırakılsa da benim haberim olsun” dedi.