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Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu oyunu kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, oyunu eşi Sevcan Zorluoğlu ve oğulları İlker ve Oğuzhan Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar ilçesi Karşıyaka mahallesinde bulunan Piri Reis İlk ve Ortaokulu’nda kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:38
Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu oyunu kullandı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, oyunu eşi Sevcan Zorluoğlu ve oğulları İlker ve Oğuzhan Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar ilçesi Karşıyaka mahallesinde bulunan Piri Reis İlk ve Ortaokulu’nda kullandı.


Zorluoğlu, 2125 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak“Sandıktan hangi parti, hangi aday çıkarsa onun da milletimizin bir tercihi olaraksaygı göreceğini düşünüyorum” dedi.


Seçimin şu ana kadar gayet sorunsuz bir şekilde gittiğini belirten Zorluoğlu, “Çok seviyeli karşılıklı hoşgörü ve anlayışa dayalı bir seçim kampanyası sürecinden sonra bugün oy verme günü. Bugün esasında demokrasinin bayram günü. Bizde geldik oyumuzu kullandık. Evvela seçimlerin, hem şehrimiz için ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Bugün Trabzon’da yaklaşık595 bin seçmenimiz 2 bin 232 sandıkta oy kullanıyor. Takip ettiğim kadarıyla şu ana kadar sabah 07.00’den itibaren oy verme işlemi başladı. Kayda değer bir hadise olmadı, çok şükür ana kadar gayet iyi bir şekilde gidiyor. Ben bu akşam 4’e kadar da yine böyle barış huzur ortamında ve sevgi saygı anlayışıyla birlikte bugünün tamamlanacağını ve neticede sandıktan kim çıkarsa hangi parti hangi aday çıkarsa onun da milletimizin bir tercihi olaraksaygı göreceğini düşünüyorum. Netice itibariyle inşallah hem bizler için hem ülkemiz için hem şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:38
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