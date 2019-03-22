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Cumhur İttifakı adaylarına Nazilli’de büyük ilgi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın Nazilli’deki seçim çalışmalarına destek verdi.

22 Mart 2019 Cuma 15:21
Cumhur İttifakı adaylarına Nazilli’de büyük ilgi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın Nazilli’deki seçim çalışmalarına destek verdi. Nazilli’de tüm Aydın genelinde Cumhur İttifakına destek isteyen adaylar, 31 Mart seçimlerinde kazananın Aydın olacağını söyledi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, beraberinde Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Aydın eski Milletvekilleri Ali Gültekin Kılınç ve Ahmet Ertürk, Nazilli eski belediye başkanları Esat Ergüler, Aytekin Kaplan ve teşkilat üyeleri ile birlikte Uzun Çarşı’da esnaf ziyaretlerinde bulundu.


31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, 2019-2024 döneminde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.


Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Alıcık, “Nazillimizin her mahallesinde sayısız hizmet yaptık. Bugün geldiğimiz süreçte bağımsız bir Sümer Üniversitesi sözümüzü aldık. Allah’ın izniyle önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan projelerimizden bir tanesi bu. Mergen Çayı da Dereköy ve Dallıca gibi ıslah edilecek. Yaklaşık bin dönümlük alanda hobi bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik alanları, spor alanlarının ve köprünün olacağı bir alan inşa edeceğiz. Bir diğer projemiz ise meydan. Ali Molla ve Beş Eylül’ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu bir merkez yapacağız. Tren yolunun alt geçidine yürüyen merdiven ve asansör yapılacak. Bu dönemimizde sadece Nazilli Belediyemiz imkanlarıyla değil, hükümetimizin destekleri, kazanılacak büyükşehir belediyemizin destekleri ile çok önemli ve büyük projelere imza atacağız. Ustalık dönemimizde en büyük hedeflerimiz, Nazilli Sümer Üniversitesi, Organize Sanayi Sitesi 2. Etap, Nazilli Çevre Yolu ve Nazilli’ye meydan kazandırılması olacak. Ustalık dönemimizde, merkez destekli yatırımlarıyla, ekonomisiyle, daha güçlü bir şehir olmayı hak eden daha modern ve güçlü bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Alıcık, “Bizlere teveccüh göstererek yanımızda olan Uzun Çarşı esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçimlere sayılı günler kala halkımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:21
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