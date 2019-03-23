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Cumhur İttifakı adayından kentsel dönüşüm için taahhütnameli söz

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği’nin hak sahiplerini korumak için hazırladığı taahhütnameyi imzaladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:40
Cumhur İttifakı adayından kentsel dönüşüm için taahhütnameli söz

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği’nin hak sahiplerini korumak için hazırladığı taahhütnameyi imzaladı. Kocabıyık, “Böylece göreve gelir gelmez, tapu hakkı kazanmış olan vatandaşların işlemlerini hızlı bir şekilde başlatarak kanuni hakları doğrultusun da tapularını vereceğiz” dedi.


Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmaları kapsamında İzmir Kentsel Dönüşüm Derneği’nin yöneticileriyle bir araya geldi. Yöneticilerle sohbet eden ve projelerini anlatan Kocabıyık, kentsel dönüşüme verdiği önemi anlattı. Kentsel dönüşümle ilgili projelerine değinen Kocabıyık, derneğin hak sahiplerini korumak için hazırladığı taahhütnameyi imzaladı. Taahhütnameyle, tapu hakkı kazanmış olan vatandaşlara hızlı bir şekilde tapularının verileceğini aktaran MHP’li Kocabıyık, bunu bir sözleşme ile garanti altına aldıklarını söyledi. Süleyman Kocabıyık, “Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan mağdur vatandaşlarımızın haklarını koruyan Kentsel Dönüşüm Derneğinin hak sahiplerini korumak için hazırladıkları taahhütnameyi imzaladım. Böylece göreve gelir gelmez, tapu hakkı kazanmış olan vatandaşların işlemlerini hızlı bir şekilde başlatarak kanuni hakları doğrultusun da tapularını vereceğiz. Kentsel dönüşüm için hızlı bir çalışma başlatacağız. Henüz seçimi kazanmadığım halde neden imzaladığımı soranlar oldu. Ben seçilirsem sözümü önceden vermiş oluyorum. Seçilemezsem meclis üyelerim ile yine bu davanın savaşını vereceğime söz veriyorum” dedi.



"Narlıdere’de tek işsiz ve evsiz kimse kalmayacak"


Diğer projelerine de değinen Kocabıyık, “Narlıdere için hazırladığımız tek proje tabi ki kentsel dönüşüm değil. Spor, kültür ve sanat turizmi ile tarıma ciddi destekler verecek ve yatırımlar yapacağız; ayrıca engelli vatandaşlarımız, evde bakıma muhtaç vatandaşlarımız ve kadınlarımız için ayrıca projelerimiz de mevcut. Narlıdere Belediye Spor’u da daha çok maddi ve lojistik olarak destekleyecek ve uluslararası menajerler ile anlaşma yapacağız. Böylece futbolcularımızın da önünü açmayı hedefliyoruz. Mevcut yönetim 4-5 aydır sporcularının maaşını dahi ödeyememiş durumda ve belediye çalışanlarının dahi bir kısmının maaşları gecikmiş durumda. Yönetime geldikten 1 sene içinde 500 kişi ve sonraki yıllarda her sene 500’er kişi ile toplam 2 bin 500 kişilik istihdam yaratacağız. Narlıdere’de tek işsiz ve evsiz kimse kalmayacak. TOKİ ile anlaşacağız; fakat mimariyi halkımız ile istişare ederek belediye mimarlarımıza çizdireceğiz. TOKİ ise üstlenici firma olarak alt yapı ve üst yapıyı en iyi şekilde yapacak ve sizleri yaşanabilir bir Narlıdere’ye kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:40
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