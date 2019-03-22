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Cumhur İttifakı Adayı Fuat Akdoğan, ilk mitingini Soğucak’ta gerçekleştirdi

Kuşadası’ndaki yerel seçim heyecanı mitinglerle en üst noktaya çıktı.

22 Mart 2019 Cuma 15:29
Cumhur İttifakı Adayı Fuat Akdoğan, ilk mitingini Soğucak’ta gerçekleştirdi

Kuşadası’ndaki yerel seçim heyecanı mitinglerle en üst noktaya çıktı. İlk mitingini Soğucak’ta gerçekleştiren Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan büyük ilgi gördü. Coşkulu ve heyecanlı yaklaşık 3 bin kişiye seslenen Fuat Akdoğan, bu coşkuyu sandığa taşıyarak, Kuşadası’nın makus talihini değiştireceğiz. Kuşadası’nı yeniden zirveye taşıyacağız “ dedi.


Aday olduğu günden beri durmadan çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan’ı Soğucak Meydanı’nda yüzlerce coşkulu Soğucaklı karşıladı. Bir şölen havasında geçen mitingde konuşan Fuat Akdoğan, “5 yıldır Kuşadası’nda yaşayanlar her köşesiyle bir zulüm içerisinde. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı hepimize zulüm yaşattı. Bize 5 yıl önce büyük söz verdiler, Kuşadası’na çağ atlatacağız dediler ama 5 yıl boyunca hiçbir hizmet ve yatırım yapmadılar, bize azap çektirdiler. Su akmıyor dedik, çöpümüz toplanmıyor dedik, her sorunu dile getirdik. Oraya büyükşehir bakıyor dediler. Biz böyle zulüm çekilen, hizmet ve yatırım olmayan bir şehirde yaşamayı haketmiyor. Her gittiğim noktada bana ’Biz üvey evlatmıyız’ diye soruyorlar. 5 yıldır herkes dışlanmış, kimse arayıp, sormamış. Buradan soruyorum gidilmeyen her yere gideceğiz, her yere hakettiği hizmeti, yatırımı getireceğiz. Kuşadası’nı birlikte yöneteceğiz. Bu azap dolu, zulüm dolu 5 yılın hesabını 9 gün sonra bizim halkımız bunlara soracaktır. Kuşadası’nı sizin içinizden olan insanlarla yöneteceğiz. Meclis üyeleri, kadrolarımız sizin içerinizden insanlar. Yani sizler varsınız. Kimse dışlanmayacak, Kuşadası’nın her noktasına sahip çıkacağız. Her vatandaşımız derdine derman olacağız “ dedi.


Halkla birlikte yönetim anlayışını geçmişte olduğu gibi uygulayacaklarını anlatan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, “Sizlerle daha önce iki dönem, 10 yıl birlikte olduk, belediye başkanlığı yaptım, tarihte iki dönem üstüste seçilen tek belediye başkanı olarak görev yaptım. Bu süreçte büyük temizlik yaptık, Kuşadası’nın olumsuzluklarını, pisliklerini korkmadan, çekinmeden üzerine giderek ortadan kaldırdık. Hedefimiz şimdi iktidar ile birlikte hükümet desteğiyle, devlet desteğiyle Kuşadası’nın tüm sorunlarını çözeceğiz. Seçime giriyoruz, hala daha Davutlar’da Güzelçamlı’da sokaklara kanalizasyonlar akıyor. Hala daha en küçük yağmurda her yeri su basıyor. 5 yıl önce söz verdiler, Kuşadası’nı ileri götürecekleri yerde geriye götürdüler. Her söyledikleri yalan çıktı, bizleri aldattılar. Halkı aldatanlara gereken cevabı sandıkta vereceksiniz. Karşımızda yalanı kendilerine şiar edinmiş, hiçbir dikili olmayan bir adamı aday göstermişler. Benimle ilgili iftira gazeteleri çıkartılar, atmadıkları iftira kalmadı. Artık o kadar ileri gittiler ki benim ailemle ilgili de yazmaya başladılar. Yazıklar olsun. Bunların her yeri kirli olduğu için başkalarını da kendileri gibi sanıyorlar“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:29
  1. doğa

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