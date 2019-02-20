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Cumhur İttifakı adayı Çerçi MHP ilçe yönetimiyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:29
Cumhur İttifakı adayı Çerçi MHP ilçe yönetimiyle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Çerçi, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve yönetimiyle bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan Başkan Çerçi, “Cumhur ittifakı olarak Manisa’da en yüksek oyu alacağız” diye konuştu.


Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İl Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı. Cumhur İttifakı’nın Yunusemre’de büyük bir başarıya imza atacağını kaydeden MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, burada yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı millet aklı Manisa’da, Yunusemre’de gümbür gümbür geliyor. Yunusemre’de en güzel hizmetleri vermek için bir araya geldik. Allah’ın izniyle bunu en iyi şekilde yapacağımıza, ömür boyu da götüreceğimize inanıyoruz” diye konuştu.


Yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çeken AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de Cumhur İttifakının ülke için beka meselesi olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Katıöz, “Önümüzde bir yerel seçim var. İnşallah birlik ve beraberliğimizi güçlendirirsek hem liderlerimizin işini kolaylaştırır hem de devletimizin milletimizin bekasını sağlamış oluruz. Cumhur İttifakında Yunusemre adayımız Dr. Mehmet Çerçi, Büyükşehir adayımız Cengiz Ergün’dür. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yunusemre AK Parti ve MHP teşkilatları olarak birbirimize kenetlendik. Birlik ve beraberlik içerisinde başarıya koşacağımıza inanıyoruz” dedi.


Cumhur İttifakı Ak Parti Adayı Dr. Mehmet Çerçi ise 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler seçimleri öncesi vatandaşlara bu ittifakın önemini anlatacaklarını belirterek şunları söyledi: “Cumhur İttifakının adayları olarak bir yola çıktık. Allah yolumuzu hayırlı eylesin. Bundan sonra ortak programlar yaparak halkımız ile buluşacağız. Cumhur İttifakı olarak en yüksek oyu alıp uyum içerisinde çalışarak halkımıza en güzel hizmetleri kazandıracağız.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:29
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