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Gündem Cumhur Frankfurt'un 'Muhalefetin 2020 yalanları' çok konuşulan videosu
Gündem

Cumhur Frankfurt'un 'Muhalefetin 2020 yalanları' çok konuşulan videosu

Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, 'Muhalefetin 2020 yalanları' şeklinde yayınladığı video ile hükümete karşı karalama operasyonlarını kısa bir video ile birleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:00:00 -

Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt'un, 'Muhalefetin 2020 yalanları' başlıklı videosu sosyal medyada binlerce beğeni ve retweet aldı.

Muhalefetin 2020 yalanları

Cumhur Frankfurt, muhalefetin 2020 yılında söylediği tüm yalanlarla ilgili bir video çekti. Mizahi bir dille ele alınan video sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

Muhalefetin söylediği yalanlara tepki göstererek eleştirilerde bulunan kullanıcılar,  binlerce kez beğeni ve retweet yaptı.

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