Cumhur Frankfurt’tan 'inşaatçı' İmamoğlu’na öneri
Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt’un Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak canlı yayına dair twitter hesabından paylaştığı video izlenme rekoru kırdı. Frankfurt, aynı videoda Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret eden İmamoğlu’nu da tiye aldı.13 Haziran 2019 Perşembe 17:59
Yasemin Karahan yeniakit.com.tr
Cumhur Frankfurt hazırladığı videoda, 16 Haziran 2019 günü canlı yayında buluşacak olan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun moderatörü İsmail Küçükkaya’nın muhtemel sorularını mizahi bir üslupla ele aldı.
İmamoğlu’na ‘it’ önerisi!
Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Cumhur Frankfurt, Ordu Valisi’ne alenen “it” diye hakaret ettikten sonra kıvırma taktiklerine başvurarak yavuz hırsızlık yapan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu da tiye alırken, "İnşaatçı olmanız sebebi ile ‘Kiremit’ dedim diyebilirsiniz." önerisinde bulundu.
YORUM YAZ