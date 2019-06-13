Cumhur Frankfurt’tan 'inşaatçı' İmamoğlu’na öneri Sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt’un Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak canlı yayına dair twitter hesabından paylaştığı video izlenme rekoru kırdı. Frankfurt, aynı videoda Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret eden İmamoğlu’nu da tiye aldı.

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr Cumhur Frankfurt hazırladığı videoda, 16 Haziran 2019 günü canlı yayında buluşacak olan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun moderatörü İsmail Küçükkaya’nın muhtemel sorularını mizahi bir üslupla ele aldı. İmamoğlu’na ‘it’ önerisi! Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen haline gelen Cumhur Frankfurt, Ordu Valisi’ne alenen “it” diye hakaret ettikten sonra kıvırma taktiklerine başvurarak yavuz hırsızlık yapan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu da tiye alırken, "İnşaatçı olmanız sebebi ile ‘Kiremit’ dedim diyebilirsiniz." önerisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.