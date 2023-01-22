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Medya Cumaya giden İmamoğlu'na olay soru! Solcu isim, böyle isyan etti
Medya

Cumaya giden İmamoğlu'na olay soru! Solcu isim, böyle isyan etti

Ekrem İmamoğlu’nun muhafazakâr seçmene şirin görünmek için cuma namazını resmi programına alması, solak Can Ataklı’yı isyan ettirdi. İmamoğlu’nun “din istismarı” yaptığını belirten Korkusuz gazetesi yazarı Ataklı, “Biz de dindarız, biz de Müslümanız, biz de inançlıyız diye AKP ile yarışmaya kalkan ve milleti kandırmaya çalışan siyasetçilerimiz acaba vakit namazı kılıyorlar mı?” diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:35:00 -
Cumaya giden İmamoğlu'na olay soru! Solcu isim, böyle isyan etti

 

Ekrem İmamoğlu’nun muhafazakâr seçmene şirin görünmek için cuma namazını resmi programına alması, solak Can Ataklı’yı isyan ettirdi. İmamoğlu’nun “din istismarı” yaptığını belirten Korkusuz gazetesi yazarı Ataklı, “Biz de dindarız, biz de Müslümanız, biz de inançlıyız diye AKP ile yarışmaya kalkan ve milleti kandırmaya çalışan siyasetçilerimiz acaba vakit namazı kılıyorlar mı?” diye sordu. 

Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Esnafla buluşma ve pazar yeri açılışı zaten İmamoğlu’nun her günkü programları gibi.

Peki cuma namazını resmi programa almak neyin nesidir acaba?

(...) Bunun tek amacı vardır.

Din istismarı.

“Bakın ben de Müslümanım, ben de cuma namazına gidiyorum” demek için yapılıyor bu.

Bu istismarın sonu “Vakit namazlarını da resmi programa katmaya” gidebilir. Bunu da hatırdan çıkarmamak gerek.

Sahi, insan ister istemez sormak istiyor. Özellikle “Biz de dindarız, biz de Müslümanız, biz de inançlıyız” diye AKP ile yarışmaya kalkan ve milleti kandırmaya çalışan siyasetçilerimiz acaba vakit namazı kılıyorlar mı?

Yoksa cumaya gitme bahanesi ile sadece dindar olduklarını mı göstermeye çalışıyorlar?"

 

 

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