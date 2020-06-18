Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Hangi gün sokağa çıkma yasağı var? Milyonlarca kişi “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?” , “Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?” , “LGS günü sokağa çıkma yasağı mı var?” , “Cumartesi günü saat kaçla kaç arası sokağa çıkma yasağı var?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Sokağa çıkma yasağı ne zaman?” sorusunun cevabı.
LGS ve YKS sınavlarının olduğu günlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının olup olmayacağı merak konusu. Vatandaşlar sık sık internette “Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.
Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı.
Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.
Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.
Ayrıca 27-28 Haziran tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlamaları 81 ilde YKS sebebiyle uygulanacak.
YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.