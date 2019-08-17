Cumali Şef’le Mutfak Atölyesi Malatya Park’taydı

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde minikler, Cumali Şefle Mutfak Atölyesinde hünerlerini sergiledi.

Malatya Park AVM ile Malatya Profesyonel Aşçılar Ve Pastacılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte minik şefler, Cumali Şef ile birlikte Mutfak Atölyesinde yemek, kurabiye, pasta yaparak el becerilerini geliştirirken hem eğitici hem de eğlence dolu bir gün geçirdi.

Sosyal ve kültürel gelişe katkıda bulunarak şehrin merkezi olmaya devam eden AVM’de düzenlenen etkinlik yoğun ilgi görürken, Mutfak Atölyesi programında konuşan Cumali Şef, “Malatya Park aracılığı ile Malatya’da minik şeflerle bir araya geldik. Çocuk mutfağı atölyesinde çocuklarımızı kek projesi ile misafir ettik. Yoğun bir katılım vardı. Çocuklarımız bir nevi mesleki eğitim olarak projelendirdik. Başarı oranları üst seviyede bizlere desteklerini esirgemeyen Malatya Park AVM’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.