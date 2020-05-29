Cuma namazını kılan cemaate çikolata ikram edildi

Ordu’nun Kumru ilçesinde fiziksel mesafeli olan cuma namazı sonrası cemaatin ağzı ikram edilen çikolata ile tatlandı.

Tüm Türkiye’de bugün itibariyle fiziksel mesafeli olarak cuma namazı, cami avluları ve etraflarında sadece farz olarak eda edildi. Cemaat, uzun bir aradan sonra ilk kez cuma coşkusunu yaşarken, Kumru ilçesinde İmam Hatip Lisesi Camisi cemaati, kendi aralarında bir miktar para toplayarak ve esnafın da desteği ile çeşitli ikramlar aldı. Cuma namazını kılan vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi.

Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra fiziksel mesafeli olsa dahi cuma namazı kılabilmenin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.