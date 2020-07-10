Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun

BURSA/ÇANAKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor.

Bursa'da camilerinde, cuma namazları sosyal mesafeli ve maskeli kılınmaya devam ediliyor.

Cemaat, genellikle kendilerinin getirdiği seccadelerle, Kovid-19 tedbirlerine uyarak ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan Yılmaz Kars, AA muhabirine, maskelerini takarak camiye geldiklerini, tedbirlerin de görevliler tarafından herkese hatırlatıldığını söyledi.

Sosyal mesafeye özellikle dikkat ettiklerini aktaran Kars, "Namaz sırasında tüm cemaat sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyuyor." dedi.

Kadir Şengözoğlu da tüm kurallara uyarak, cuma namazını kıldıklarını ifade etti.

Namaz öncesinde bol bol sabunla temizlik yaptıklarını anlatan Şengözoğlu, "Namaz sırasında da insanlar kurallara genel olarak dikkat ediyor." dedi.

Mehmet Canbolat da abdestini evde ya da iş yerinde alarak namaza geldiğini belirtti.

Namaz öncesinde ve sonrasında dezenfektan kullanmaya dikkat ettiklerini vurgulayan Canbolat, "Polis ve cami görevlileri de gerekirse vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılınıyor." diye konuştu.

- "Maskemizi takıp namaza öyle geliyoruz"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de cami cemaati koronavirüs tedbirlerine uyuyor.

Cami cemaatinden Hasan Uysal, tedbir amaçlı abdestini evinde aldığı belirterek, "Seccademizi alıp, maskemizi takıp namaza öyle geliyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Vatandaşlarımız da bu tedbirlere uyuyor. Herkes seccadesini getiriyor. Aynı şekilde maskesini takıp mesafesini koruyarak namazını kılıyor." dedi.

Şaban Güneri ise maske takımının önemine değinerek, "Maskemizi güzelce ağzımız, burnumuzu kapayacak şekilde takıyoruz. Camimiz de güzelce önceden hazırlanmış, yerlerin mesafesi ayrılmış. O şekilde namazımızı kılıyoruz. Cemaatin büyük bölümü de bunlara uyuyor. Uymayan olursa da görevlilerimiz uyarıyor." ifadesini kullandı.



